Gabriela Cristea a slăbit spectaculos 30 de kilograme, iar acum dezvăluie motivul real din spatele transformării. Nu a fost vorba despre standarde de frumusețe, ci despre o luptă pentru propria viață, după cum a mărturisit chiar ea în podcastul lui Jorge, unde a făcut o serie de dezvăluiri emoționante.

O decizie radicală pentru sănătate

Vedeta a explicat că hotărârea de a slăbi a fost declanșată de probleme medicale serioase, care o făceau să se simtă în pericol. Nu a fost un moft, ci o necesitate.

„Sunt într-un program supravegheat de medic, asta pot să spun cu siguranță. Am avut niște probleme de sănătate care, dacă mai continuau, eu simțeam că mor, pe românește. Atunci m-au determinat să iau o decizie radicală și, până la urmă, cum arăt… cred că doar soțul meu poate să mă întrebe de ce arăt într-un fel sau de ce nu arăt. Și, de fapt, nici el”, a spus Gabriela Cristea.

Detaliile rămân secrete, deocamdată

Deși a vorbit deschis despre motivul principal, prezentatoarea TV preferă să păstreze discreția asupra detaliilor procesului prin care a trecut. Vrea să împărtășească mai multe abia când se va simți pe deplin pregătită. Pana la urma, e decizia ei, nu?

„O să povestesc despre asta, încă nu am deschis acest subiect și nici nu vreau să îl deschid deocamdată”, a adăugat ea.

Copilăria într-o familie tradiționalistă

În același interviu (realizat în cadrul podcastului lui Jorge), Gabriela a oferit o perspectivă rară asupra copilăriei sale, marcată de o relație tensionată cu părinții. A crescut într-un mediu conservator, unde rolul femeii era strict delimitat.

Iar regulile erau clare. „Eu provin dintr-o familie în care femeile nu aveau foarte multe lucruri de spus. Ele erau acolo, trebuiau să gătească, să facă mâncare, să facă curățenie și nu prea aveau drept de vot, ca să zic așa”, a dezvăluit vedeta.

Ruptura de părinți din cauza televiziunii

Această mentalitate restrictivă a dus, inevitabil, la conflicte. Dar care a fost picătura care a umplut paharul? Alegerea carierei în televiziune, considerată total nepotrivită de către părinții săi.

Ruptura a fost definitivă. „Am rupt legătura cu părinții, pentru că era ori fac cum spun ei, ori… În primul rând nu le convenea că eu fac televiziune. Li se părea că să faci televiziune e o meserie pentru femei ușoare. Ar fi trebuit să am o meserie obișnuită, să mă duc de la 8 la 5 la serviciu și să vin acasă și să mă ocup de familia mea”, a mai spus Gabriela Cristea.