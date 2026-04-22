Gabriela Cristea a vorbit deschis despre un moment dificil din viața sa, petrecut în urmă cu șase luni. Tatăl vedetei a încetat din viață, iar prezentatoarea TV a dezvăluit acum ce s-a întâmplat în acele clipe grele și de ce relația lor a fost una profund complicată.

Un singur gest la înmormântare

Tatăl Gabrielei Cristea a murit pe 23 septembrie și a fost înmormântat la Oltenița. Prezentatoarea TV nu a participat la ceremonie, însă a ales să trimită un ultim omagiu. A apelat la o florărie locală pentru a trimite o coroană de flori în numele ei. Un văr al acestuia a confirmat detaliile.

„A decedat pe 23 septembrie. Are 6 luni de cănd a murit săracul, Dumnezeul să-i ierte. (…) Acolo la Oltenița e înmormântat și a trimis și ea prin florăria de acolo o coroană. Nu a fost, doar a dat un telefon la florărie acolo și au trimis ei o coroană de flori în numele ei.”

Atât.

O suferință de ani de zile

Dincolo de absența de la ceremonie, povestea ultimilor ani din viața tatălui său este una dureroasă. Bărbatul se confrunta cu probleme grave de sănătate, petrecând perioade lungi în spitale și centre de îngrijire.

Vărul acestuia a oferit detalii cutremurătoare despre starea lui. „A stat la vreo trei azile, a stat mai mult în spital. A avut diabet, i-au tăiat un picior și după vreo 3 ani i-au tăiat și celălalt picior de sus de la coapsă. A fost imobilizat la pat”, a declarat bărbatul la Antena Stars.

O relație complicată încă din adolescență

Dar cum s-a ajuns aici? Ruptura dintre Gabriela și părinții ei nu este recentă, ci are rădăcini adânci în trecut. Prezentatoarea a explicat, nu de puține ori, că a avut o relație dificilă cu familia, fiind nevoită să plece de acasă la o vârstă fragedă pentru a-și urma propriul drum.

„Relația cu părinții mei nu a fost una tocmai bună, asta poate și pentru că eu am fost mai complicată. Sau nu complicată, ci pur și simplu mi-am cerut dreptul la a trăi așa cum îmi doresc eu. Provin dintr-o familie în care femeile nu aveau foarte multe lucruri de spus. Ele erau acolo, trebuia să gătească, mâncare, să facă curățenie. Eu toată viața am fost un pic mai rebelă”, a mărturisit vedeta.

Până la urmă, decizia a fost una radicală. „În momentul în care nu am mai găsit nicio formulă de dialog, am hotărât să mă retrag și să plec. Aveam 19 ani. Am rupt legătura cu părinții că era ori fac cum spun ei, ori…”