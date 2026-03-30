Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo București, a făcut pasul cel mare. El și-a cerut în căsătorie iubita, Evelyn Tamaș, într-un cadru de-a dreptul spectaculos, momentul fiind rapid împărtășit cu fanii din mediul online.

O cerere în căsătorie ca-n povești

Fotbalistul a organizat totul la perfecție. Imaginile postate pe Instagram arată un decor grandios, care a captat imediat atenția. Gândește-te la un aranjament uriaș de trandafiri roșii în formă de inimă, înconjurat de zeci de lumânări aprinse și, piesa de rezistență, mesajul luminat „Will you marry me?”.

Iar Cătălin Cîrjan a respectat tradiția. A îngenuncheat, ținând în mână inelul de logodnă, în timp ce Evelyn, vizibil copleșită de emoție, ținea în brațe un buchet imens de trandafiri. Momentul a fost încărcat de naturalețe și eleganță. Hai să fim serioși, cine ar putea spune nu unui asemenea gest?

Un inel pe măsura evenimentului

Dincolo de decorul de vis, bijuteria a fost și ea una specială. Cătălin Cârjan i-a oferit iubitei sale un inel superb cu diamant, pecetluind astfel momentul. Emoțiile lui Evelyn, e drept, nu au putut fi ascunse.

Reacții pe bandă rulantă

Imaginile au explodat pe internet.

În doar câteva ore de la postare, cei doi îndrăgostiți au primit mii de aprecieri și comentarii pe Instagram, semn că povestea lor rezonează puternic cu publicul. Dar nu doar fanii s-au grăbit să îi felicite. Colegii de echipă, dar și clubul Dinamo, au transmis mesaje de felicitare pentru acest pas important din viața lor.

Un moment cheie pentru căpitanul dinamovist

Cererea în căsătorie vine într-o perioadă plină de semnificație pentru fotbalist. Acesta a revenit de curând de la Arsenal (clubul unde s-a format ca jucător profesionist) și a preluat o responsabilitate uriașă, purtând acum banderola de căpitan la Dinamo București. Acest gest romantic arată o latură mai puțin cunoscută a mijlocașului, una vulnerabilă și profund romantică.

Un cuplu discret.

Deși sunt acum în centrul atenției, Cătălin și Evelyn preferă, în general, să își trăiască povestea de iubire departe de luminile reflectoarelor. Numai ca discreția nu înseamnă absență. Evelyn nu a lipsit niciodată din tribune pentru a-și susține logodnicul la meciurile jucate de acesta.