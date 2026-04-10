Gabriela Cristea și-a surprins fanii de pe Instagram cu o serie de fotografii îndrăznețe în costum de baie. Prezentatoarea TV își etalează cu mândrie noua siluetă, după ce a reușit să slăbească nu mai puțin de 30 de kilograme, iar transformarea este vizibilă.

O transformare remarcată de fani

Vedeta radiază de încredere în cele mai recente imagini, unde poartă un costum de baie întreg, de culoare albastră, completat de o cămașă lejeră. Iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mulți remarcând nu doar pierderea în greutate, ci și faptul că Gabriela pare mai tânără cu cel puțin zece ani. Această schimbare nu este deloc întâmplătoare, ci vine ca rezultat al unui proces de transformare personală intensă, susținut de o echipă de specialiști.

Sfatul vedetei: „Apelați la specialiști”

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, Gabriela a vorbit deschis despre acest parcurs.

„Am slăbit 30 de kilograme”, a declarat ea direct.

Dar, dincolo de cifră, prezentatoarea a ținut să sublinieze importanța unei abordări corecte, avertizând asupra pericolelor dietelor riscante. V-ați gândit vreodată la efectele secundare ale unei slăbiri bruște? Ei bine, Gabriela atrage atenția exact asupra acestui aspect. „Nu vă gândiți doar să slăbiți, pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, faceți tot felul de efecte secundare. Apelați la specialiști”, a adăugat ea.

Fără operație, dar cu superstiții

Multe persoane s-au întrebat dacă nu cumva a apelat la o intervenție chirurgicală. E drept că transformarea este majoră. Numai că lucrurile stau puțin diferit, după cum a explicat chiar ea. Retragerea din televiziune (o perioadă extrem de solicitantă) i-a permis să-și reorganizeze stilul de viață și să acorde mai multă atenție sănătății.

„Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically correct. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea”, a clarificat vedeta.

asa ca, misterul nu este complet elucidat, Gabriela preferând să păstreze discreția asupra metodelor exacte, cel puțin pentru moment, cât timp procesul ei de transformare este încă în desfășurare.