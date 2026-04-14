Gabriela Cristea și Tavi Clonda demonstrează că dragostea poate rămâne la fel de intensă și după aproape 13 ani de relație. Recent, prezentatoarea TV a fost surprinsă de soțul ei cu un gest romantic, dar și cu o vacanță neașteptată în Italia, unde cei doi au achiziționat un conac pe care îl transformă într-un hotel-boutique. Acolo, însă, au avut parte de o surpriză de proporții la cumpărături.

Gesturi mici care aprind flacăra

După mai bine de un deceniu împreună și cu doi copii, micile atenții sunt cele care contează cel mai mult. Gabriela Cristea a povestit pe rețelele sociale cum un gest simplu, o plimbare de mână cu soțul ei, i-a amintit de începuturile relației lor. Și nu s-a ferit să le răspundă celor care ar putea critica astfel de manifestări de afecțiune în public.

„Mi-a plăcut azi să mă plimbe soțul de mână, ca la începutul relației noastre… și ne-am și pupat pe stradă… și ne-am făcut și declarații frumoase… și asta după aproape 13 ani de relație, 2 copii, iar lista poate să continue. Știu că se vor găsi care să spună «la vârsta ta de asta îți mai arde» sau «te văd copiii», iar lista poate să continue”, a scris vedeta.

Mesajul ei este, de fapt, o pledoarie pentru iubirea matură, trăită fără rețineri.

„Ce vreau să vă spun, de fapt, este că dragostea se trăiește la intensitate maximă la orice vârstă. Să ai grijă de ce iubești este respect față de tine și de cel pe care îl iubești, iar copiii sunt fericiți să-și vadă părinții că se iubesc în armonie. Hristos a Înviat!”, a adăugat Gabriela Cristea.

Vacanță ratată, surpriză neașteptată

Inițial, planurile cuplului pentru Ziua Îndrăgostiților arătau altfel. Cei doi ar fi trebuit să plece într-o escapadă romantică la Roma. Dar ce faci când planurile de acasă nu se potrivesc cu cele din târg? Fetițele lor s-au îmbolnăvit, așa că vacanța a fost anulată.

Numai că Tavi Clonda a avut un as în mânecă. A schimbat biletele de avion și a organizat o plecare surpriză, spre bucuria soției sale, care nu a bănuit nimic până în ultimul moment.

„Mi-a făcut surpriză și mi-a schimbat biletele și plecăm în altă parte (…) Ce tare mi s-a părut. Mi-a spus ‘Fă-ți bagajele și plecăm (…) E super surpriza, nu mă așteptam”, a povestit Gabriela pe Instagram, înainte de a afla că destinația este tot Italia, dar de data aceasta Abruzzo, regiunea unde au cumpărat recent o proprietate.

Un conac și un palmier de 7000 de euro

Cei doi au planuri mari pentru proprietatea din Italia. Vor să transforme conacul achiziționat într-un hotel-boutique cochet. Așa că vizita a fost și o ocazie perfectă pentru a începe amenajarea curții. Au mers la o pepinieră pentru a cumpăra măslini și citrice, dar un preț i-a lăsat, pe bune, fără cuvinte.

Un palmier de dimensiuni mari costa nu mai puțin de 7.000 de euro.

„Ne-am apucat să ne facem “livadă” de măslini și am “scăpat” la pepinieră. Voiam să cumpăr toți pomii…până ne-a făcut socoteala de preț. Dar tot mi-am luat și niște citrice…și o să mai luăm. La palmieri am făcut doi pași în spate pentru ca un palmier mare este 7000 euro. Da, am scris bine 7000!”, a mărturisit Gabriela Cristea, arătând că investiția lor este una cât se poate de serioasă.