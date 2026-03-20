Anul acesta este despre expansiune pentru Iota. Brandul de îngrijire corporală, fondat de Monique Meneses în 2023, face un pas uriaș. Pe 30 martie, produsele sale intră în 860 de magazine Ulta Beauty, iar pe timpul verii va urma extinderea parteneriatului cu Nordstrom la nivel național, în magazinele fizice.

Mișcarea marchează o creștere semnificativă a prezenței brandului, care a debutat inițial doar în rețeaua Credo Beauty.

De la microbiom la raft

Iota se mândrește cu ingrediente considerate „eroi culinari”, cum ar fi trufe albe și bergamotă din Italia, lămâi din Argentina sau coji de yuzu de pe insula Shikoku din Japonia. Fondatoarea Monique Meneses consideră că există un apetit real pentru propunerea de valoare a brandului său. „Discuția mai largă despre wellness are mult de-a face cu poziționarea noastră și cu locul în care vedem potrivirea pe piață. Dacă te uiți la ce au făcut branduri precum Seed și Poppi pentru sănătatea intestinală, au luat știința complexă și au transformat-o într-o parte a vieții de zi cu zi într-un mod distractiv, aspirațional și accesibil”, a declarat Meneses.

Iar abordarea este similară. „Aceasta este aceeași abordare pe care o adoptăm, cu o scufundare profundă în moștenirea și povestea ingredientelor. Sperăm să facem același lucru cu microbiomul pielii. Numele nostru provine literalmente de la «microbiotă».”

Ce produse ajung la Ulta

O mare parte din sortimentul existent al mărcii va debuta la Ulta. Pe listă se numără Brightening Body Wash, Super Cloud Body Serum, Diamond Truffle Body Oil, dar și două ediții limitate: Fresh-Baked Madeleines Brightening Hand Cream și Táche Pistachio Milk Latte Lip Treatment (realizate în parteneriat cu Dominique Ansel și, respectiv, Táche). Prețurile vor varia între 23 și 50 de dolari.

Meneses a menționat că există discuții și pentru alte produse exclusive care ar putea ajunge pe rafturi în viitor. „Aducem la viață această poveste a moștenirii ingredientelor, precum și un sentiment de noutate și prospețime pentru clientul Ulta”, a spus ea. „Strategia edițiilor limitate a fost întotdeauna intenționată. Ingredientul dictează parfumul, oferă beneficiul și modelează întreaga experiență senzorială. Este ceva ce entuziasmează clientul nostru.”

O strategie de creștere finanțată

Pentru această lansare, Meneses mizează pe toate pârghiile. Vorbim despre campanii media plătite, colaborări cu influenceri și investiții în educarea consilierilor de frumusețe de la Ulta. Ca parte a lansării, Iota, pe care Meneses a finanțat-o inițial alături de soțul ei, a atras pentru prima dată capital extern de o valoare neprecizată.

Runda de finanțare a inclus nume precum Sidekick Partners, Touch Capital, Era VC, Palette Ventures și Blueprint Capital.

„Știam că pentru a duce Iota la nivelul următor, pentru a ne prezenta corespunzător în retailul major și pentru a ne scala viziunea, aveam nevoie de partenerii potriviți în spatele nostru”, a explicat Meneses. „În ceea ce privește acest an, ne bazăm pe momentum. Avem mai multe lansări în ediție limitată în pregătire, formulări noi și am fost întotdeauna intenționați în modul în care creștem, iar asta nu se va schimba. Dar scena este mai mare acum și suntem pregătiți pentru ea.”

Între wellness și frumusețe

Încrederea de a extinde afacerea a venit, până la urmă, din comportamentul consumatorilor. Meneses este convinsă că a găsit o nișă neacoperită. „Retailerii cu care vorbim spun că umplem golul [între wellness și frumusețe]”, a afirmat ea.

V-ați gândit vreodată de ce unele produse de corp miros divin, dar nu par să facă nimic pentru piele? Sau invers? Ei bine, se pare că mulți consumatori se confruntă cu această dilemă. „Ceva ce auzim constant de la clienți este că, în ceea ce privește îngrijirea corporală, au simțit mereu că trebuie să aleagă între parfum și rezultate. Iota se află la mijlocul acelei diagrame Venn.”