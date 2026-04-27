Gabriela Cristea a dezvăluit public lupta cu o boală care i-a schimbat complet viața. Vedeta a fost diagnosticată în iunie 2025 cu obezitate și prediabet, o situație care a forțat-o să slăbească peste 30 de kilograme și să-și reevalueze prioritățile.

O mărturisire neașteptată

Într-un moment de sinceritate totală, în propriul său podcast, vedeta a dat cărțile pe față. A renunțat la imaginea perfectă de la televizor pentru a arăta adevărul din spatele zâmbetului.

„Bun găsit, dragilor! Sunt Gabriela Cristea și timp de mulți ani am purtat o mască. Masca femeii mereu zâmbitoare, mereu aranjate, pe care voi o vedeați la televizor, dar în spatele acelei imagini, în oglinda mea de acasă, adevărul era altul. Astăzi încep acest proiect nou cu o mărturisire pe care nu am mai făcut-o niciodată”, a mărturisit vedeta.

Recomandari Gabriela Cristea dezvăluie de ce nu a fost la înmormântarea tatălui său

Diagnosticul a venit în iunie 2025: obezitate gradul I. Dar dincolo de cifre, problemele erau mult mai grave și afectau calitatea vieții de zi cu zi. Nu era vorba de vanitate, ci de sănătate. „Nu a fost vorba despre vanitate sau despre faptul că nu îmi mai veneau rochiile preferate. A fost vorba despre o boală care mi-a furat energia, mi-a adus un prediabet periculos, tensiune mărită și nopți în care apneea nu mă lăsa să respir și să dorm”, a explicat ea.

Podcastul ca formă de terapie

După ani de zile pe micile ecrane, Gabriela Cristea a luat o pauză de la televiziune pentru a se concentra pe sănătatea sa. Lansarea podcastului a devenit astfel nu doar un proiect personal, ci și o modalitate de a se vindeca și de a comunica direct cu fanii ei. Dar v-ați întrebat vreodată cine a fost persoana care a convins-o să facă pasul decisiv?

În primul episod a invitat-o chiar pe prietena sa apropiată, cea care i-a fost alături în cele mai grele momente și care a împins-o să ceară ajutor specializat.

Recomandari Gabriela Cristea dezvăluie de ce a slăbit 30 kg – am simțit că mor pe românește

„În cea mai neagră perioadă a mea, un om care îmi cunoaște sufletul de peste 25 de ani mi-a spus așa: «Dacă nu o faci pentru tine, fă-o pentru mine. Mergi la medic». Ea este prietena mea pe care am sunat-o plângând de Crăciun ca să îi mulțumesc pentru că am simțit că mi-a salvat viața”, a povestit Gabriela Cristea.

Familia și știința, piloni de sprijin

Sprijinul a venit din mai multe direcții. Prietena sa, care a reușit să slăbească aproape 70 de kilograme (o performanță remarcabilă în sine), a fost un exemplu de determinare. Iar familia i-a oferit suportul emoțional necondiționat de care avea nevoie pentru a merge mai departe.

Pe bune, nu e doar despre voință.

Recomandari Gabriela Cristea, acuzată de unchiul de 75 de ani că a mințit despre înmormântarea mamei

Vedeta a înțeles că lupta cu kilogramele în plus este, de fapt, o problemă medicală complexă. „Am înțeles în sfârșit că obezitatea este o afecțiune care are nevoie de știință, nu doar de voință. Familia mea a fost lângă mine necondiționat, dar nu aș fi ajuns aici, la acest decor elegant și la cele peste 30 de kilograme pierdute fără sprijinul lor”, a mai spus prezentatoarea TV.

Speranța ei este ca mărturisirile sale să inspire și alte femei aflate în situații similare să ceară ajutor, să aibă încredere în medici și să își ia sănătatea în propriile mâini. Mesajul ei final este unul plin de optimism și putere: „Dacă eu am putut, oricine poate. Este nevoie doar de curaj să faci primul pas”.