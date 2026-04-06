Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, trece prin momente de cumpănă. Fostul selecționer a fost transferat de urgență în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență București, după o deteriorare accelerată a stării sale de sănătate. Tehnicianul se află acum în comă indusă, iar prognosticul rămâne rezervat.

Ministrul Sănătății confirmă agravarea

Situația s-a complicat rapid în ultimele ore, iar confirmarea a venit chiar de la ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a declarat public despre starea antrenorului, subliniind gravitatea momentului. „Din păcate, este în stare critică. Informațiile pe care le am și pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.”

Iar oficialul a evitat să ofere un prognostic, lăsând acest aspect în seama echipei medicale care îl supraveghează non-stop. „Este îngrijit la terapie intensivă. Mi-e greu să mă pronunț sau să speculez cu privire la prognosticul medical,” a adăugat Rogobete.

Aritmii severe și transfer de urgență

V-ați gândit vreodată cât de repede se poate schimba totul? Spitalul Universitar a oferit duminică dimineață un comunicat în care a explicat exact ce s-a întâmplat. Evoluția stării de sănătate a fost fulgerătoare.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.”

Medicii au fost nevoiți să acționeze extrem de rapid.

Reprezentanții spitalului au transmis și un mesaj scurt despre starea actuală, cerând discreție. „În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție! Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB.”

Transferul la Viena, refuzat de medici

După primele intervenții care păreau să stabilizeze situația, familia lui Mircea Lucescu a încercat să obțină transferul acestuia la o clinică de specialitate din Viena. E drept că multe cazuri complicate ajung acolo.

Numai că medicii români au respins categoric această variantă. Motivul? Transportul ar fi reprezentat un risc major pentru viața antrenorului. Surse medicale au fost clare în mesajul transmis apropiaților, spunând că, în starea actuală, „un transfer către o altă unitate medicală este imposibil de realizat în siguranță”.

De la externare programată la infarct

Poate cea mai crudă ironie este că Mircea Lucescu ar fi trebuit să fie acasă. Tehnicianul fusese programat pentru externare chiar vineri. În aceeași zi, însă, a suferit un infarct miocardic acut, ceea ce a dus la anularea externării și continuarea tratamentului la spital.

Sâmbătă, medicii observaseră o ușoară stabilizare (speranțele erau mari în acel moment), dar în noaptea de duminică situația s-a schimbat dramatic. Totul a culminat cu transferul la ATI și inducerea comei pentru a-i proteja funcțiile vitale.

Starea lui Mircea Lucescu rămâne extrem de fragilă. Medicii evită orice estimare privind evoluția sa, iar familia, apropiații și întreaga lume a fotbalului urmăresc cu emoție și îngrijorare fiecare actualizare venită din partea spitalului.