Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori români, se află în stare critică la Spitalul Universitar din București. Fostul selecționer este în comă indusă la secția de Terapie Intensivă, după ce a suferit două infarcturi la scurt timp unul după celălalt. Medicii s-au reunit pentru a stabili de urgență cel mai bun plan de intervenție.

Consiliu medical de urgență

Echipa medicală care îl supraveghează pe Mircea Lucescu s-a întâlnit pentru a discuta conduita terapeutică, având în vedere starea delicată a antrenorului. Spitalul a oferit o declarație oficială, subliniind complexitatea cazului. „Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evolutia stării de sănatăte a dlui Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curand sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfasoară o intâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz”, a transmis unitatea medicală.

Agravarea stării în weekend

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a degradat mare în ultimele 24-48 de ore. Totul a început sâmbătă noaptea, când au apărut primele complicații serioase. Dar cum s-a ajuns aici, până la urmă? Reprezentanții spitalului au explicat succesiunea evenimentelor care au dus la transferul său la Terapie Intensivă.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de garda din secţia de cardiologie. Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă”, au anunţat duminică dimineaţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Situația a devenit rapid extrem de gravă.

Familia și ministrul Sănătății, la spital

Fiul antrenorului, Răzvan Lucescu, a sosit la spital în weekend alături de mama sa. Acesta le-a cerut jurnaliștilor să respecte momentele dificile prin care trece familia. Iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat duminică seara că starea lui Mircea Lucescu este una critică și că se află la ATI (Anestezie și Terapie Intensivă).

Antrenorul a suferit aritmii severe care, e drept că, nu au mai răspuns la tratament. Acum, medicii caută soluții, având în vedere starea delicată a pacientului. Momentan, Mircea Lucescu este intubat și se află în comă indusă de către medici.