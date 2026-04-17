O apariție rară pe străzile din Los Angeles a stârnit uimirea fanilor. Actorul Judd Nelson, ajuns la 66 de ani, arată complet diferit față de imaginea cu care a marcat cinematografia anilor ’80, ca membru al celebrului grup „Brat Pack”. Transformarea sa este una radicală.
O transformare totală
Îmbrăcat într-un palton negru și pantaloni de camuflaj, cu o cască de motocicletă vintage și un rucsac aruncat pe umăr, Nelson a afișat un look greu de recunoscut. Barba lungă și căruntă, alături de părul neîngrijit, completează o imagine total diferită de cea a personajelor elegante pe care le interpreta odinioară. V-ați fi gândit că el este același actor care juca roluri pline de carismă?
Dar transformarea este cu atât mai surprinzătoare cu cât Nelson a fost, în tinerețe, unul dintre cei mai populari actori ai generației sale, cunoscut mai ales pentru rolurile din The Breakfast Club și St. Elmo’s Fire.
Rebelul care era să fie concediat
Cariera lui Judd Nelson a explodat în 1984, odată cu filmul Making the Grade. Însă rolul care l-a consacrat definitiv a fost cel al rebelului John Bender din The Breakfast Club. Interpretarea sa a devenit iconică, deși, potrivit zvonurilor, comportamentul său intens de pe platourile de filmare aproape i-a adus concedierea.
Se spune că Nelson a rămas în personaj chiar și în afara filmărilor, lucru care, pe bune, l-ar fi deranjat pe regizorul John Hughes. Acesta ar fi luat serios în calcul să-l elimine din distribuție. Numai ca ceilalți colegi de platou ar fi intervenit în favoarea lui, iar Hughes a decis în cele din urmă să-l păstreze. Iar decizia s-a dovedit a fi una inspirată, rolul lui Bender devenind unul memorabil în cinematografia anilor ’80.
De la filme cult la seriale TV
După succesul uriaș cu The Breakfast Club, Nelson a continuat să fie o prezență constantă pe marile ecrane. A interpretat personaje complexe în St. Elmo’s Fire (1985) și Blue City (1986), ba chiar a dat voce personajului Hot Rod/Rodimus Prime în filmul de animație The Transformers: The Movie (o producție din 1986).
În anii ’90, actorul și-a diversificat portofoliul, apărând în producții precum New Jack City (1991) și comedia Airheads (1994). Tot atunci a cunoscut un nou val de popularitate în televiziune, datorită rolului Jack Richmond din sitcomul Suddenly Susan.
Actorul nu a dispărut niciodată complet din industrie.
În anii 2000, Nelson a continuat să lucreze constant, apărând în seriale precum Psych și Two and a Half Men, dar și în producții cult ca The Boondock Saints II: All Saints Day (2009). si, și-a reluat rolul vocal în universul Transformers.
Discreție totală în viața personală
Judd Nelson a fost întotdeauna extrem de discret în ceea ce privește viața sa personală. E drept că, de-a lungul timpului, a fost asociat cu mai multe femei cunoscute din industria divertismentului, inclusiv cu managerul de talente Loree Rodkin și modelul Kelly Stafford.
Cea mai cunoscută relație a sa a fost cu actrița Shannen Doherty, cu care a fost logodit în 1993.