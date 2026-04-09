Mii de oameni au venit și în a doua zi pentru a-și lua rămas-bun de la Mircea Lucescu, al cărui trup neînsuflețit a fost depus la Arena Națională. Printre cei care au trecut pe la catafalc s-a numărat și premierul Ilie Bolojan, care i-a adus un ultim omagiu legendarului antrenor, decedat la vârsta de 80 de ani.

Premierul, prezent dis-de-dimineață

În a doua și ultima zi de priveghi, joi, prim-ministrul Ilie Bolojan a fost printre primii oficiali care au sosit la stadion. Acesta a venit la ora 10:05, imediat după deschiderea porților, pentru a-și exprima respectul față de una dintre cele mai mari personalități din fotbalul românesc. V-ați fi așteptat să vină atât de devreme? Gestul său a fost unul discret, departe de agitația mediatică de mai târziu.

„Sunt aici în semn de respect”

La plecare, șeful Guvernului, vizibil marcat de moment, a transmis un mesaj scurt, dar ferm, în fața jurnaliștilor prezenți la fața locului.

„Sunt aici în semn de respect pentru munca unui om cu o carieră impresionantă. Dumnezeu să îl odihnească”, a declarat Ilie Bolojan.

Și, până la urmă, prezența sa a venit într-un context în care un flux continuu de oameni, de la suporteri de rând la personalități din sport și politică, s-au oprit pentru câteva momente de reculegere la sicriul celui supranumit „Il Luce”.

Funeralii cu onoruri militare

Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie 2026. E drept că ceremonia va fi una restrânsă, însă fostul selecționer va avea parte de onoruri militare. Cortegiul funerar va pleca spre biserică în cursul dimineții, slujba religioasă fiind programată pentru ora 10:00. Reprezentanții Federației Române de Fotbal au precizat că accesul va fi permis doar rudelor și prietenilor apropiați.

Programul nu se oprește aici.

Partea finală a evenimentului va avea loc la ora 12:20, când vor fi prezentate saluturi militare în semn de recunoaștere pentru întreaga sa carieră. Momentul depunerii în mormânt este stabilit pentru ora 13:10.

Dorința familiei pentru intimitate

Rudele lui Mircea Lucescu au o rugăminte clară pentru ziua de vineri. Aceștia au solicitat ca în interiorul cimitirului să nu intre persoane străine, dorind ca ultimele momente să fie trăite în liniște și intimitate. Perimetrul va fi rezervat exclusiv membrilor familiei, iar publicul larg este rugat să respecte această decizie (o doleanță firească în astfel de clipe grele).