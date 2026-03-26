Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a dezvăluit o regulă extrem de clară pe care a impus-o fiicei sale mai mari. Într-o perioadă în care copiii primesc telefoane de la vârste tot mai fragede, decizia sa este una tranșantă și a stârnit discuții aprinse.

Fără telefon până la 14 ani

fiica sa nu va avea propriul telefon mobil până la împlinirea vârstei de 14 ani. Mirabela Grădinaru a vorbit deschis despre relația copiilor cu ecranele și despre cum expunerea necontrolată la tehnologie le poate influența negativ dezvoltarea. Ea a explicat că vede această măsură ca pe o formă de protecție.

„Am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon”, a declarat partenera lui Nicușor Dan.

Recomandari Mirabela Grădinaru a purtat Irina Schrotter la summitul Melaniei Trump

Discuții private cu Brigitte Macron

Iar această preocupare nu este doar locală. Mirabela Grădinaru a povestit că a discutat subiectul chiar și cu Brigitte Macron, soția președintelui francez, care este o susținătoare a regulilor stricte în ceea ce privește expunerea copiilor la tehnologie. Discuția a avut loc în privat, după o conferință.

„Doamna Macron s-a poziționat very ferm într-o zonă restrictivă. Și acum, dânsa, pentru că am discutat în privat, după conferință, a explicat faptul că sunt studii – adică, în momentul în care dânsa a venit și a prezentat aceste idei, nu sunt ideile dânsei, ci pur și simplu, în urma unor studii, specialiștii au spus că acestea sunt direcțiile pe care societatea franceză ar trebui să le urmeze”, a povestit partenera președintelui României Nicușor Dan.

Modelul francez (bazat pe aceste studii) este clar: fără ecrane până la 3 ani, supraveghere strictă până la 6 ani și un telefon mobil permis abia după 13 ani.

Recomandari Ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru la întâlnirea cu Melania Trump de la Casa Albă

Modelul francez nu se aplică automat

Numai că lucrurile nu sunt atât de simple. Mirabela Grădinaru a subliniat că România nu poate pur și simplu să copieze modelul francez, fiind necesară o adaptare la realitățile locale.

„În ceea ce privește România, cred că în momentul în care am lua niște decizii să restricționăm accesul copiilor la tehnologie, trebuie să o facem și noi după niște discuții pe care ar trebui să le avem și cu specialiști, și cu societatea, și cu părinții. Nu putem să mergem pe modelul francez și trebuie să existe un echilibru”, este de părere aceasta.

E nevoie de echilibru.

Recomandari Iulia Albu susține că Mirabela Grădinaru nu e Prima Doamnă a României

Reguli stricte în familia președintelui

Dar cum arată, pe bune, aceste principii aplicate acasă la familia lui Nicușor Dan? Partenera acestuia a oferit detalii concrete despre regulile din propria casă, care sunt în vigoare de la nașterea primului copil.

„Sunt o mamă care, în momentul în care s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat și a rămas împachetat. Copiii n-au avut acces la telefon, la nimic – nici desene animate, absolut nimic – până la vârsta de 3 ani”, a explicat ea. Regulile s-au relaxat treptat, dar controlat: „De la 4 ani, da, văd niște desene animate, împreună cu părinții, nu singuri. Iar telefonul – am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja.”

Mirabela Grădinaru a atins și un punct sensibil pentru mulți părinți: presiunea socială venită din partea colegilor. Ea a oferit o analogie puternică pentru a-și susține punctul de vedere. „Și de aici vine presiunea. Există presiune la școală că ceilalți copii au. Aș întreba tot timpul: dacă ar veni și aș spune că în clase se consumă droguri, ar fi de acord? Adică i-ar spune copilului: ‘Ok, dacă ceilalți colegi consumă droguri, îți dau voie să consumi?’ Cred că răspunsul ar fi nu, n-ar mai conta. Și atunci, și cu telefonul. Dacă însă, într-adevăr, credința părintelui este că nu e nevoie să-i dea telefonul, ar trebui să rămână părinte și să-l sprijine, să-i valideze copilul”, a încheiat aceasta.