Joi, 26 martie 2026, viața Noeliei Castillo Ramos se va încheia. La doar 25 de ani, tânăra din Spania a ales eutanasierea după o viață plină de suferință și o bătălie juridică crâncenă purtată chiar cu tatăl ei, un caz care a impresionat o lume întreagă.

O copilărie marcată de traume

Drumul Noeliei către această decizie finală a început devreme, într-o copilărie instabilă. Născută într-o familie disfuncțională, cu ambii părinți având probleme psihologice și de dependență, o mare parte din timp și-a petrecut-o în centre pentru minori. Verile la bunica ei erau o rară oază de liniște, momente pe care și le amintea ca fiind fericite, cu zile petrecute alături de sora ei, vânzând obiecte făcute de ele la târguri.

Declinul și tentativa de suicid

Numai că în adolescență, lucrurile s-au înrăutățit dramatic. După ce familia și-a pierdut locuința, Noelia și sora ei s-au mutat la tatăl lor, unde weekendurile însemnau nopți petrecute în baruri, în timp ce acesta consuma alcool. De la 13 ani, Noelia era deja sub tratament psihiatric, fiind diagnosticată ulterior cu tulburare obsesiv-compulsivă și tulburare de personalitate borderline. Au urmat evenimente traumatizante, inclusiv două agresiuni sexuale, una comisă de un partener, iar cealaltă într-un centru de minori în 2022. viața ei a intrat într-un declin continuu, descris de ea ca fiind plin de întuneric și gol interior.

Momentul de cotitură a venit pe 4 octombrie 2022. Atunci s-a aruncat de la etajul cinci.

A supraviețuit, dar cu ce preț? A rămas cu o leziune ireversibilă a măduvei spinării, diagnosticată în 2024 ca paraplegie completă. Nu se mai putea mișca de la brâu în jos și suferea de complicații severe: dureri neuropatice, pierderea sensibilității, incontinență și dependență totală de alte persoane.

Bătălia legală pentru dreptul de a muri

În timpul recuperării la Institutul Guttman din Badalona, medicii au notat clar că dorința ei de a solicita eutanasia este constantă. Astfel, pe 10 aprilie 2024, Noelia a depus oficial solicitarea, conform legii spaniole. Iar tatăl ei, susținut de organizația Abogados Cristianos, s-a opus vehement, argumentând că fiica lui nu este în măsură să ia o astfel de decizie. A urmat o bătălie în instanță care a întârziat procedura mai bine de doi ani.

Cazul a trecut prin Justiția din Catalonia, apoi Curtea Supremă și Curtea Constituțională, care au respins pe rând contestațiile tatălui. Ultima etapă a fost la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care, pe 24 martie 2026, a respins definitiv solicitarea tatălui, permițând realizarea eutanasiei.

Bătălia a fost câștigată.

Ultimele dorințe și o familie divizată

Rămasă fermă în decizia ei, Noelia a explicat într-un ultim interviu de ce a făcut această alegere. „Vreau să plec acum și să nu mai sufăr, punct. Nimeni din familia mea nu este în favoarea eutanasierii. Dar ce se întâmplă cu toată durerea pe care am suferit-o în toți acești ani?”, a spus tânăra. Tatăl ei a încetat să mai țină legătura cu ea, spunând că pentru el este deja moartă.

E drept că mama ei, Yolanda Ramos, deși nu a fost de acord cu eutanasia, a ales să-i respecte dorința și a promis că va fi alături de ea la spital. Noelia a povestit și care sunt ultimele ei dorințe, dorind să fie singură în momentul în care i se administrează injecția.

„Le-am spus cum vreau să fie. Vreau să mor arătând frumoasă. Întotdeauna am crezut că vreau să mor arătând bine. Voi purta cea mai frumoasă rochie a mea și mă voi machia; va fi ceva simplu”, a mărturisit ea.

Cazul ei a reaprins, clar, dezbaterea despre legea eutanasiei în Spania (adoptată în 2021). Dincolo de controversele etice, povestea Noeliei Castillo Ramos devine un reper despre suferință, demnitate și dreptul la propria decizie, un drept pe care a ales să și-l exercite purtând cea mai frumoasă rochie a sa.