Brandul de cosmetice Burt’s Bees a anunțat o colaborare neașteptată cu producătorul de murături Grillo’s Pickles pentru a lansa un balsam de buze în ediție limitată. Produsul, denumit „Fresh Cucumber Dill”, va fi disponibil exclusiv în magazinele Walmart începând de vineri și promite o aromă proaspătă, cu o notă subtilă de pepene dulce.

Pe bune, un balsam de buze cu gust de murături. V-ați fi imaginat vreodată așa ceva?

O strategie pentru Generația Z

Această lansare vizează în mod direct Generația Z și obsesia crescândă a acesteia pentru gustări. Combinând formula clasică pe bază de ceară de albine de la Burt’s Bees cu un profil de aromă de castravete și mărar, cele două companii mizează pe un produs care să stârnească valuri în mediul online. Nu e doar despre hidratarea buzelor, ci despre crearea unui moment viral.

Recomandari Nike lansează First Sight Shadow un sneaker futurist care va costa 145 de dolari

Mariela Goldesten, șefa departamentului de marketing și inovație la Burt’s Bees, a declarat că această colaborare este „mai mult decât un produs”. Ea a adăugat: „Este un moment în care mâncarea și frumusețea se intersectează pentru a stârni conversații, a stimula implicarea socială și a transforma agitația în cerere în magazin.”

Murăturile ajung pe raftul de cosmetice

Pentru Grillo’s Pickles, parteneriatul reprezintă o incursiune într-un teritoriu complet nou. Ambalajul produsului îl prezintă vizibil pe Sam Sam, mascota brandului de murături, asigurând recunoașterea imediată pentru fanii săi. E drept că nu te-ai aștepta să vezi așa ceva la raionul de beauty.

„Burt’s Bees a fost un partener incredibil în acest proiect. Ne-au permis să transpunem profilul nostru de aromă proaspătă, axată pe castravete, într-o nouă categorie”, a explicat Mark Luker, director de marketing la Grillo’s Pickles. „Căutăm mereu modalități de a apărea acolo unde nu te-ai aștepta, așa că să vedem acest produs pe raftul de cosmetice de la Walmart este un moment important pentru noi.”

Recomandari Meghan Markle aduce 51.6 milioane de dolari modei australiene în doar 4 zile

Un trend în creștere

Ideea de a aduce arome din cămară în trusa de machiaj nu este, totuși, complet nouă. Trendul pare să prindă contur, mai ales în categoria murăturilor. În luna februarie, un alt gigant din industrie, E.l.f. Beauty, a testat apele sărate lansând o ediție limitată numită „Big Dill” pentru balsamul său de buze Glow Reviver Melting.

Acel produs, care conținea ingrediente precum unt de shea, unt de mango, unt de cacao și acid hialuronic, a fost descris ca fiind suficient de sărat pentru a satisface pofta de gustare, dar și calmant pentru buze. Linia celor de la E.l.f. include și alte arome inspirate din deserturi, cum ar fi Vanilla Toffee, Strawberry Shortcake și Java Chip.

Iar noul balsam „Fresh Cucumber Dill” se alătură unui portofoliu deja variat de la Burt’s Bees, care include arome de pepene verde, cocos și pară, castravete și mentă, fructul dragonului și lămâie, rodie, căpșuni, tort aniversar și vanilie.