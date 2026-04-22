Distribuția filmului „The Devil Wears Prada 2” a aterizat la Londra pentru premiera de miercuri, afișând creații spectaculoase semnate Balenciaga, Mugler, Versace și nu numai. Anne Hathaway și Emily Blunt au condus plutonul modei cu piese personalizate, completate de bijuterii sclipitoare, în timp ce Meryl Streep a ales o abordare „method”.

Emily Blunt, în roșu aprins și bijuterii de peste 1 milion de dolari

Emily Blunt a făcut aluzie la schema de culori a afișului original „The Devil Wears Prada” cu ținuta sa personalizată Balenciaga. Actrița a purtat un top fără bretele, tip corset, cu o trenă fluidă și pantaloni asortați într-o nuanță de roșu aprins. Până și pantofii au completat abordarea monocromă a look-ului său.

Dar piesa de rezistență a fost alta. Blunt și-a accesorizat ținuta cu bijuterii de la Mikimoto în valoare de peste un milion de dolari, incluzând un colier cu perle și diamante, cercei și inele.

„Cine nu iubește un moment de înaltă bijuterie pe covorul roșu, și încă cu perle”, a declarat Blunt într-un comunicat oferit de Mikimoto. „Ce distractiv. Am adorat absolut acest colier și m-am simțit atât de specială purtându-l.”

Iar stilista ei, Jessica Paster, a subliniat „cererea pentru piese de înaltă bijuterie cu perle” prin look-ul creat pentru premiera de la Londra. E drept că atenția la detalii a fost maximă. „Acest film este despre modă, așa că a trebuit să venim pregătiți doar cu ce e mai bun, iar când vine vorba de perle, acesta este fără echivoc Mikimoto.”

Anne Hathaway, fidelă casei Versace

Anne Hathaway a preferat o rochie Versace personalizată. Creația fără bretele a amintit de o siluetă prezentată în colecția de toamnă 2022 a casei de modă. V-ați fi imaginat-o în altceva decât într-o ținută care să întoarcă toate privirile?

Corsetul structurat al rochiei a avut panouri transparente contrastate de linii negre ferme, în timp ce fusta a fost realizată dintr-o țesătură catifelată, cu o trenă scurtă. Actrița, care este ambasador și imaginea campaniilor Bulgari, a purtat bijuterii ale brandului, look-ul fiind curatoriat de stilista Erin Walsh.

Meryl Streep, o apariție „method” în Prada

Streep a mers pe o abordare „method” cu cea mai recentă apariție, alegând un ansamblu Prada în roșu, negru și alb. Celebra actriță a asortat o cămașă albă cu pantaloni negri conici și un palton roșu voluminos, completând ținuta cu pantofi cu toc ascuțit în aceeași nuanță de roșu. Stilista Micaela Erlanger a fost cea care s-a ocupat de ținuta ei.

Simone Ashley aduce o pată de culoare

Simone Ashley a optat pentru o vibrație cromatică puternică, purtând o rochie fuchsia pe un singur umăr, semnată Thierry Mugler. Rochia (care provine din colecția resort 1984 a designerului) a prezentat o siluetă structurată cu buzunare adânci, o fundă pe breteaua unică, un decolteu adânc și o talie marcată de o curea. Actrița, stilizată de Rebecca Corbin-Murray, și-a accesorizat ținuta cu piese de la Tasaki.