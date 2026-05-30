Emma Watson a știut exact ce vrea să facă cu primii ei bani serioși. La doar 18 ani, actrița a investit 1,2 milioane de dolari într-o cabană de lux în faimoasa stațiune de schi Meribel din Franța.

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc femeile expuse constant presiunii să își păstreze mințile întregi? Răspunsul stă exact în genul acesta de decizii. Să îți creezi un refugiu al tău, o graniță clară între viața profesională și cea privată, este o lecție pe care o putem aplica toate, chiar și fără un buget de Hollywood la dispoziție.

Refugiul din munți și importanța de a te recompensa

Actrița a devenit celebră la nivel internațional la doar 11 ani, datorită rolului Hermione Granger. Dar abia după terminarea liceului a decis să facă o achiziție majoră doar pentru sufletul ei.

Și a meritat din plin. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent, cabana a fost un cadou pe care și l-a făcut singură. O prietenă a actriței a explicat clar situația:

„Casa este modul Emmei de a sărbători notele maxime obținute recent la examenele A-level și de a pune în sfârșit mâna pe o parte din banii ei câștigați cu greu. A muncit foarte mult anul acesta și nu a avut parte de o petrecere de ziua ei, așa că acesta a fost cadoul ei pentru ea însăși.” – Prietenă, sursă anonimă

De câte ori nu uităm să ne sărbătorim propriile victorii? Emma schiază excelent, așa că stațiunea aflată la 1.450 de metri altitudine i-a oferit refugiul perfect de iarnă în ultimii 18 ani. Ba chiar în decembrie 2024 a fost văzută schiind relaxată în Courchevel, purtând pantaloni negri de schi, o geacă albastru deschis în carouri pe care și-a legat-o în jurul taliei și o bentiță cu coarne de ren.

O conexiune veche și afacerea de familie

Dar legătura ei cu Franța este mult mai profundă. Născută la Paris, a locuit acolo până la vârsta de cinci ani. impactul divorțului părinților și mutarea în Marea Britanie, actrița a povestit deschis în podcastul „On Purpose with Jay Shetty”:

„Structura familiei mele nu a fost una tradițională. Acel sentiment de a ști că provin dintr-o situație în care pur și simplu nu ne încadrăm în tiparul familiei nucleare. întoarcerea din Franța și încercarea de a-mi da seama cum să mă integrez și fiind cea mai mare și având un frate mai mic și pe mama mea și încercând să fiu un fel de lipici sau să țin lucrurile la un loc pentru sentimentele tuturor.” – Emma Watson, Actriță

Iar nostalgia își spune cuvântul de fiecare dată când trece Canalul Mânecii. Într-un interviu pentru Marie Claire, ea recunoștea că își propune mereu să vorbească franceza fluent. „Simt un val uriaș de nostalgie când ajung în Gare du Nord. Se pune un accent atât de mare pe cultură, artă și muzică… Și aș face orice pentru o baghetă caldă”, a adăugat ea.

Când nu e la schi, Emma se retrage adesea la via familiei din Chablis. Domaine Watson a fost plantată de tatăl ei, Chris, acum peste 30 de ani. Iar lucrurile nu se opresc aici, pentru că în 2023, ea și fratele ei Alex au lansat chiar și un brand de gin, numit Renais.

Baza ei principală rămâne totuși în Marea Britanie, unde deține o casă cu patru dormitoare în Islington. În prezent, studiază pentru un doctorat în literatură la Universitatea Oxford. Cum va reuși să îmbine pe viitor rigoarea academică britanică cu evadările ei necesare pe pârtiile din Alpi. Acum e momentul să te gândești și tu unde va fi următorul tău refugiu de weekend!