Premiera „The Devil Wears Prada 2” din New York a fost un eveniment plin de staruri. Si totusi, supermodelul Barbara Palvin a reușit să fure toate privirile cu o alegere vestimentară complet neașteptată. Ea a apărut pe covorul roșu într-o ținută completă de la Walmart, cu piesa de rezistență fiind o pereche de pantofi de doar 50 de dolari.

O ținută completă de la un retailer accesibil

Luni seara, la New York, Barbara Palvin a demonstrat că stilul nu are nicio legătură cu prețul. Întreaga ei apariție a fost compusă din piese din colecția Devil Wears Prada x Scoop de la Walmart, o linie de haine inspirată chiar de celebrul film. V-ați fi imaginat un supermodel de talia ei într-o ținută de la un retailer mass-market la un eveniment de o asemenea anvergură?

Stilizată de Marc Eram, ținuta a fost una echilibrată. Palvin a purtat o fustă midi neagră, cu franjuri, care adăuga o notă jucăușă. Partea de sus a fost mai sobră, compusă dintr-o cămașă albă, clasică, și un sacou bleumarin structurat, cu un singur rând de nasturi.

Pantofii de 50 de dolari, piesa de rezistență

Dar adevărata surpriză au fost pantofii. E drept că nu te aștepți la asta pe covorul roșu. Modelul a optat pentru o pereche de tocuri de 50 de dolari cu imprimeu de șarpe, care au scos din anonimat ansamblul neutru. Pantofii stiletto, cu vârful ascuțit și baretă la spate, sunt concepuți și pentru confort, având un branț din spumă.

Pentru fanii filmului, există și o variantă de un roșu aprins, o aluzie directă la estetica „The Devil Wears Prada”.

Contrastul bijuteriilor de lux

Numai că nu totul a fost ultra-accesibil. Pentru a adăuga o notă de lux, modelul Victoria’s Secret a purtat un colier cu diamante Isabel Delgado și un inel cu granat imperial malayan cu tăietură cushion. Aceste accesorii prețioase au completat perfect look-ul. Nici partea de beauty nu a fost neglijată, Barbara afișând bucle lungi, voluminoase, și un machiaj luminos.

O alegere curajoasă, pe bune.

Și soțul ei a purtat tot haine de la Walmart

Barbara Palvin nu a venit singură la eveniment, ci însoțită de soțul ei, actorul Dylan Sprouse. Iar acesta i-a urmat exemplul. Sprouse, la rândul său, a îmbrăcat un costum negru și o cămașă albă de la Free Assembly (unul dintre brandurile interne ale Walmart), demonstrând că formează un cuplu perfect asortat, chiar și când vine vorba de alegeri vestimentare neconvenționale.