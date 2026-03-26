Oana Maria Rotaru, una dintre victimele incendiului din Clubul Colectiv, a venit în fața juraților de la Chefi la Cuțite cu o poveste de viață absolut cutremurătoare. La 37 de ani, tânăra este holistic coach în București și a participat la emisiune pentru a demonstra că orice este posibil, chiar și după o tragedie care i-a resetat complet existența.

O viață luată de la zero

În ediția de pe 25 martie a emisiunii, Oana și-a deschis sufletul și a vorbit despre noaptea de 30 octombrie 2015, o noapte care a schimbat totul. „Viața mea a fost foarte obișnuită până în octombrie 2015, când am fost victima unuin accident, accidentul de la Colectiv. De atunci, viața mea s-a resetat și am luat-o de la început cu tot”, a mărturisit ea.

Și nu-i chiar așa simplu să o iei de la capăt. V-ați gândit vreodată cum ar fi?

„A fost un accident îngrozitor, unde 450 de oameni au fost răniți, 69 au murit și noi suntem cei rămași în viață. Eu sunt una dintre victime. Cea mai afectată din punct de vedere fizic. Dar viața continuă”, a adăugat Oana, cu o putere greu de imaginat.

„Nu îmi e rușine cu povestea mea”

Tânăra poartă pe trup semnele acelei nopți, dar le-a integrat în povestea ei. Și-a făcut tatuaje, dar, după cum explică, doar pe anumite porțiuni. „Tatuajele mele sunt pe părți cu piele nearsă. Nu îmi e rușine cu povestea mea”, a dezvăluit ea.

Deși a rămas cu probleme serioase la nivelul mâinilor, nimic nu a oprit-o să gătească sau să își construiască o carieră, trăindu-și viața așa cum își dorește.

O adevărată lecție de curaj.

Noaptea incendiului, povestită pas cu pas

Impresionați de zâmbetul și forța ei, chefii au rămas fără cuvinte. „Sper că realizezi cât de frumoasă ești! Ai un zâmbet strălucitor. Cum a fost pentru tine, ta, toată experiența asta?”, a fost întrebarea care a deschis calea către o mărturisire tulburătoare.

Iar Oana a povestit totul, cu detalii care îți taie respirația. „A fost o noapte interesantă. Nu prea aveam chef să ieșim, eu și logodnicul meu. Dar cântau prietenii lui și am zis să mergem. Am ajuns pe la 9 și jumătate, cu puțin înainte să înceapă incendiul. Nici noi nu știm ce s-a întâmplat, eu m-am trezit că toată lumea alerga spre ieșire și când am văzut că toți se îmbulzesc eu am zis că rămân pe loc. Nu vedeam focul”, și-a început ea relatarea.

Numai că lucrurile au degenerat rapid. „În momentul când am ajuns la ușă am văzut o flacără, am mai stat câteva secunde și când au deschis ușile de la container s-a făcut flacără mare, o mică explozie, că a intrat oxigen și a luat foc. Îmi amintesc că efectiv m-am cățărat pe un zid de oameni. Adrenalina este un stimul neasteptat. Mi-am dat seama că e grav atunci când am realizat că nu pot să mișc mâinile de la cot în jos și că nu mai aveam practic piele sau carne pe ele. A început să curgă tavanul, iar eu mi-am pus mâinile la ochi. Am luat un taxi și am plecat la Floreasca. Și acolo mi s-a tăiat filmul. M-am sculat după o lună și jumătate la un spital din Olanda. Logodnicul meu a rămas în țară, el s-a stins din viață”, a încheiat Oana.

Operații pentru tot restul vieții

Tânăra a povestit că este arsă aproape total, cu excepția pieptului și a piciorului drept. Fața i-a fost reconstruită de medicii din Olanda, iar doctorii români (care au continuat munca acestora) au ajutat-o să arate din nou normal. E drept că lupta ei nu s-a terminat.

Oana a mărturisit că va trebui să facă operații toată viața, o realitate greu de acceptat, dar pe care o înfruntă cu demnitate. Povestea ei i-a lăsat pe chefi profund impresionați, aceștia recunoscând că este o adevărată sursă de motivație și o inspirație pentru oricine.