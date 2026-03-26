Oana Maria Rotaru, una dintre victimele incendiului din Club Colectiv, a făcut dezvăluiri cutremurătoare în ediția din 25 martie a emisiunii Chefi la Cuțite. Tânăra de 37 de ani a vorbit deschis despre coșmarul trăit în noaptea de 30 octombrie 2015, când 69 de oameni și-au pierdut viața și alți 450 au fost răniți.

O viață resetată de la zero

În prezent holistic coach în București, Oana a venit în emisiune pentru a demonstra că nimic nu este imposibil. Ea și-a deschis sufletul în fața juraților, explicând cum tragedia i-a schimbat complet existența. „Viața mea a fost foarte obișnuită până în octombrie 2015, când am fost victima unuin accident, accidentul de la Colectiv. De atunci, viața mea s-a resetat și am luat-o de la început cu tot”, a povestit ea.

„A fost un accident îngrozitor, unde 450 de oameni au fost răniți, 69 au murit și noi suntem cei rămași în viață. Eu sunt una dintre victime. Cea mai afectată din punct de vedere fizic. Dar viața continuă”, a dezvăluit concurenta.

Noaptea fatidică de 30 octombrie

Dar cum a fost, pe bune, acea noapte? Oana a povestit cu un calm tulburător detaliile pe care și le amintește, mărturisind că inițial nici nu voia să iasă din casă. „A fost o noapte interesantă. Nu prea aveam chef să ieșim, eu și logodnicul meu. Dar cântau prietenii lui și am zis să mergem. Am ajuns pe la 9 și jumătate, cu puțin înainte să înceapă incendiul.”

Haosul s-a instalat brusc.

„Nici noi nu știm ce s-a întâmplat, eu m-am trezit că toată lumea alerga spre ieșire și când am văzut că toți se îmbulzesc eu am zis că rămân pe loc. Nu vedeam focul. În momentul când am ajuns la ușă am văzut o flacără, am mai stat câteva secunde și când au deschis ușile de la container s-a făcut flacără mare, o mică explozie, că a intrat oxigen și a luat foc.”

„M-am cățărat pe un zid de oameni”

Instinctul de supraviețuire a fost tot ce a contat în acele clipe. „Îmi amintesc că efectiv m-am cățărat pe un zid de oameni. Adrenalina este un stimul iesit din comun”, a continuat ea.

Și conștientizarea gravității rănilor a venit imediat, într-un mod brutal. „Mi-am dat seama că e grav atunci când am realizat că nu pot să mișc mâinile de la cot în jos și că nu mai aveam practic piele sau carne pe ele. A început să curgă tavanul, iar eu mi-am pus mâinile la ochi.” A reușit să iasă și a luat un taxi spre spitalul Floreasca. Acolo, filmul s-a rupt.

Trezirea în Olanda și lupta continuă

„M-am sculat după o lună și jumătate la un spital din Olanda. Logodnicul meu a rămas în țară, el s-a stins din viață”, a fost continuarea cutremurătoare a poveștii.

Fața i-a fost reconstruită de medicii olandezi, iar doctorii români au continuat munca. Ea spune că este arsă total, cu excepția pieptului și a piciorului drept. Iar tatuajele, pline de semnificație, acoperă doar zonele neatinse de foc. „Tatuajele mele sunt pe părți cu piele nearsă. Nu îmi e rușine cu povestea mea”, a dezvăluit ea.

Impresionați, jurații au complimentat-o pentru frumusețea și puterea ei, numind-o o adevărată inspirație pentru toată lumea. Numai că, dincolo de zâmbetul ei (care i-a cucerit pe chefi), lupta nu s-a terminat. Oana a mărturisit că va trebui să facă operații toată viața.