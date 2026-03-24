Oana Zamfir, cunoscuta voce de la Digi Fm, a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul său. Vedeta a mărturisit că a fost victima unei relații abuzive timp de doi ani, o perioadă marcată de agresiuni fizice și o presiune psihologică constantă, din care a reușit, în cele din urmă, să iasă.

Doi ani de abuz fizic și psihic

Coșmarul a durat doi ani. Oana a povestit cum, la început, nici măcar nu conștientiza pe deplin gravitatea situației, deși semnele fizice erau uneori vizibile. „Am trecut prin doi ani în care am fost abuzată fizic și eu nu-mi dădeam seama că este în neregulă. Lucram la radio pe vremea aia. Am venit la radio cu o vânătaie, pentru că m-a lovit cu mâna de tocul ușii. Mi-a dat cu mâna de tocul ușii. Eu mă și învinețesc foarte ușor.”

Dar dincolo de urmele fizice, abuzul psihologic a fost cel care a lăsat cele mai adânci cicatrici. E drept că vedeta a clarificat că nu a fost vorba de violențe extreme, însă teroarea psihică era constantă. „Dar, dincolo de asta, când am fost atinsă fizic, că bătăi crunte nu au existat, să ne înțelegem, nu vreau să denaturez realitatea câtuși de puțin. Cred că mai degrabă a fost abuzul psihologic, ăla în care la 20 și ceva de ani, tu fiind singură în București”, a povestit Oana Zamfir.

Vânătaia care a dat-o de gol

Iar unul dintre episoadele de violență fizică a fost pe punctul de a scoate totul la iveală chiar la locul de muncă. Apariția sa la radio cu o vânătaie vizibilă pe mână a atras atenția șefei sale de la acea vreme, care a chemat-o imediat în birou. „Și îmi amintesc că m-a văzut șefa mea de atunci, m-a luat în birou și mi-a zis: ce-i cu vânătaia pe mâna ta? Și eu am zis, nu știu, am căzut în baie. Sau ceva.”

Încercând să mascheze realitatea, Oana a adăugat: „Oricum, eu sunt genul care se accidentează pe suprafețe plane, singură în casă, n-am nevoie de ajutor.”

Numai că, pe bune, scuza nu a prea ținut. Reacția șefei a fost directă și a demontat minciuna. „Și mi-a zis: așa se numește mai nou? Și mi-am dat seama că nu sunt o bună mincinoasă.” Deși i s-a oferit sprijin, Oana a refuzat la acel moment. „Și mi-a zis: să-mi spui dacă ai nevoie de ceva. clar că nu.”

Lupta din spatele zâmbetului

V-ați gândit vreodată ce se poate ascunde în spatele unui zâmbet afișat la radio sau TV? Pentru Oana Zamfir, viața profesională părea perfect normală, însă în interior se ducea o bătălie crâncenă, invizibilă pentru ascultători și pentru mulți dintre colegi.

Această discrepanță între aparență și realitate este, din păcate, o constantă în viața multor victime ale abuzului domestic (un fenomen încă prea puțin discutat deschis). „Am venit la radio cu o viață care părea normală, dar în interior era o luptă continuă. Este greu de explicat cât de mult te poate marca o astfel de experiență”, a mai spus vedeta.

Un mesaj de supraviețuire

Și totuși, a reușit să iasă din acest coșmar. Vedeta a reușit să supraviețuiască și să își recupereze viața, iar acum mărturisește cu tărie: „Am fost abuzată fizic. Mă bucur că am supraviețuit”.

Cuvintele ei sunt o lecție.

Deși drumul este dificil și plin de provocări, Oana Zamfir transmite un mesaj puternic pentru toți cei aflați în situații similare: nu trebuie să rămâneți singuri, pentru că întotdeauna există o cale de ieșire.