Găsirea cremei de protecție solară perfecte pentru față poate fi o adevărată provocare, dar este, fără îndoială, cel mai important pas pentru un ten sănătos și radiant. Specialiștii recomandă aplicarea zilnică a unui produs cu factor de protecție de minimum SPF 30, indiferent de vreme. Am testat o serie de produse populare pentru a vedea care se ridică, pe bune, la înălțimea așteptărilor.

Serul mineral care sfidează regulile

Să obții o cremă minerală cu SPF 50 care să arate și să se simtă bine pe ten este, de obicei, o misiune aproape imposibilă. Numai că Ilia Sun Serum Mineral Sunscreen SPF 50 (40$) reușește acest lucru. Cu 10,5% oxid de zinc, oferă protecție fără senzația greoaie sau aspectul calcaros. Sherry Backman, chimist cosmetician, explică: „Provocarea principală este că oxidul de zinc este un pigment anorganic dens, alb, care se opune unei estetici elegante.” Dar aici, textura este fluidă, ca de ser, și surprinzător de ușor de aplicat.

Pe lângă filtrele minerale, formula conține acid hialuronic pentru hidratare, umectanți derivați din zahăr și echinacea pentru a susține bariera pielii. Nuanța flexibilă, disponibilă în două variante, ajută la neutralizarea oricărei pelicule albe. Shanna Shipin, director comercial senior, a fost impresionată: „Când Ilia l-a numit ‘Sun Serum,’ nu mi-am dat seama că, pe lângă SPF, însemna că vei avea genul de strălucire găsită în centrul sistemului nostru solar. Sunt o utilizatoare de lungă durată a protecției solare minerale și nu am experimentat niciodată așa ceva. Aceasta este o formulă atât de elegantă și ușoară, încât se comportă ca o protecție solară chimică – abia îmi vine să cred că are filtre minerale în ea.”

Shipin adaugă că nu este apoasă, o problemă frecventă la cremele minerale, iar nuanța se adaptează perfect. „Odată absorbită, pielea mea este perfect pregătită pentru machiaj, deși efectul de ‘lumină din interior’ al cremei se vede indiferent dacă sunt nemachiată sau port machiaj peste ea. (Știu că ‘lumină din interior’ este un termen de marketing des folosit, dar chiar așa arată când folosesc acest produs!)”

Sydney Malone, producător creativ, a avut o experiență similară: „Am ten mixt, așa că sunt mereu precaută cu produsele care fie mă usucă, fie mă fac să par prea uleioasă. Când am stors prima dată produsul din sticlă, m-a speriat tonul de maro, părea că va fi cenușiu. Totuși, am fost plăcut surprinsă de cât de bine s-a aplicat pe piele și s-a așezat. Nu arătam transpirată; nu arătam cenușie. De fapt, aproape că nu se vedea că era pe ten, ceea ce mi-a plăcut.”

Protecția chimică ce se simte ca un ser

Cu Tatcha The Milky Sunscreen SPF 50+ PA++++ (50$), aplicarea protecției solare devine o plăcere. Textura sa de loțiune-ser se absoarbe instantaneu, fără a lăsa urme. Formula combină avobenzonă, homosalat și octisalat pentru o protecție ridicată. Dr. Jane Yoo, dermatolog, menționează: „Prezintă, si, ectoină încapsulată și vitamina E pentru protecție antioxidantă, alături de aloe din Okinawa pentru a oferi o hidratare calmantă.”

Alessandra Foresto, managing editor, confirmă calitatea produsului. „Această cremă de soare a devenit un nou favorit. Bifează toate căsuțele pentru ceea ce cred eu că face un SPF bun: se întinde frumos pe pielea mea închisă la culoare fără a lăsa în urmă temuta peliculă albă. Se simte hidratantă și, chiar mai mult, lasă pielea strălucitoare după aplicare. Nu se cojește sub machiaj. Și, în ultimul rând, dar poate cel mai important, nu îmi intră în ochi – știți despre ce usturime oribilă vorbesc!”

Baza perfectă pentru machiaj

Peach & Lily Beam Blocker Invisible Sunscreen (34$) este o formulă chimică complet transparentă. Dar ce o face specială? E drept că este plină de ingrediente de îngrijire a pielii: niacinamidă pentru luminozitate, ceramide și pantenol pentru barieră, plus acid hialuronic pentru hidratare.

Lista nu se oprește aici.

Conține și ectoină pentru protecție împotriva stresului ambiental, bisabolol și Centella asiatica pentru calmare, și antioxidanți precum ceaiul verde și acidul ferulic. Spre deosebire de alte creme invizibile, aceasta lasă o bază netedă, hidratată, pregătind pielea ca un primer, fără a fi grasă. Sarah Kinonen, director de frumusețe, spune: „Folosesc această cremă de soare în fiecare zi! Am fost obsedată după prima aplicare. Este ușoară, se întinde ușor și nu-mi irită ochii, ceea ce este o performanță pentru o protecție solară chimică. si, se așează bine sub… orice. Fond de ten? Da. O cantitate generoasă de fard de obraz lichid? Tot da. Nu se cojește niciodată și nu este grasă sau lipicioasă.”

Soluții pentru tenul uscat și sensibil

Pentru tenul uscat, Medicube No Cast Just Glow Collagen Sunscreen SPF 50 (22$) este o alegere excelentă. Fiind un produs K-beauty, este plin de ingrediente calmante și nutritive. Colagenul și peptidele oferă elasticitate, în timp ce Centella asiatica calmează pielea reactivă. Sarah Han, editor comercial, a testat-o: „Medicube nu a mințit în legătură cu numele ‘No Cast, Just Glow’. Este una dintre cele mai strălucitoare și luminoase creme de soare pe care le-am încercat, iar pielea mea uscată de iarnă o apreciază enorm. Pot sări cu ușurință peste crema hidratantă de dimineață și funcționează și ca un primer hidratant.”

Iar pentru pielea sensibilă, La Roche-Posay Anthelios Mineral Ultra Light Sunscreen SPF 50 (43$) este o opțiune de top. Formula conține apă termală bogată în antioxidanți, vitamina E și două filtre UV minerale (6% dioxid de titan, 5% oxid de zinc). Dr. Shari Marchbein, dermatolog, este o fană și adaugă: „Are un efect subtil de matifiere, perfect pentru a fi purtat sub machiaj.” Deanna Pai, editor comercial, completează: „De obicei, nu am încredere în cremele de soare minerale netentate, deoarece aproape întotdeauna lasă o peliculă albă pe tenul meu măsliniu. Nu și aceasta! Este practic perfectă: nu are un miros ciudat, se absoarbe rapid și chiar pare să controleze luciul de pe nasul meu.”

Hidratare și luminozitate pentru tenul matur

SkinCeuticals Clear Daily Soothing UV Defense Sunscreen SPF 50 (54$) este o cremă hibridă (cu filtre chimice și fizice) concepută pentru pielea predispusă la acnee sau roșeață. Dr. Yoo explică: „Este optimă pentru cei cu piele sensibilă care doresc, si, să îmbunătățească elasticitatea pielii și să stimuleze producția de colagen.” Formula conține ingrediente calmante precum bisabolol (derivat din mușețel) și peptide. Marci Robin, scriitoare, la 46 de ani, a testat-o: „Dacă există o preocupare a mea care nu s-a schimbat în 20 de ani, aceasta este protecția solară. Ceea ce s-a schimbat, însă, este toleranța mea la cremele solare chimice. Dar Clear Daily Soothing UV Defense omite avobenzona, pe care am găsit-o a fi cel mai mare vinovat de iritații, și este formulată pentru a menține pielea calmă.”

Pentru tenul tern, Isdin Fusion Water Magic SPF 40 (38$) aduce un plus de vitalitate. Formula sa chimică are o textură ultra-lejeră, care se absoarbe rapid, fără peliculă greoaie. Conține glicerină și hialuronat de sodiu pentru hidratare, plus antioxidanți precum vitamina E. Annie Blay-Tettey, editor de frumusețe, a concluzionat simplu: „Aceasta este una dintre cele mai bune creme de soare pe care le-am folosit vreodată (și am folosit multe).”