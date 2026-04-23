Retinolul și-a câștigat pe bună dreptate reputația de standard de aur în îngrijirea tenului, fiind unul dintre puținele ingrediente recomandate constant de dermatologi. Derivat din vitamina A, acest ingredient minune este un adevărat multi-tasker: rafinează textura pielii, uniformizează nuanța, ajută la curățarea porilor și susține producția de colagen care estompează liniile fine. Am testat zeci de produse pentru a găsi cele mai eficiente formule, cu cel mai mic risc de iritație.

Cele mai bune opțiuni per total și de buget

Când vine vorba de eficiență și preț corect, un produs se detașează clar. Naturium retinaldehyde cream serum, la prețul de 32 de lire, folosește retinaldehidă, o formă mai eficientă, dar mai blândă decât retinolul pur. Ne-a plăcut formula sa lejeră, care se absoarbe rapid și nu provoacă uscăciune sau iritații, chiar și la utilizare zilnică. Ambalajul arată scump, iar formula fără parfum îl face potrivit pentru aproape orice tip de ten.

Dar dacă bugetul este prioritatea numărul unu? Atunci The Ordinary retinal 0.2% emulsion este răspunsul. La doar 15,20 lire, acest serum este cea mai accesibilă și eficientă formulă pe care am găsit-o. Conține 0.2% retinaldehidă și extract de ovăz pentru a calma pielea și a reduce sensibilitatea. E drept că flaconul de 15 ml este mic, însă ai nevoie doar de o cantitate de mărimea unui bob de mazăre de câteva ori pe săptămână, așa că un tub ar trebui să te țină câteva luni.

Recomandari Am testat 40 de creme pentru ten uscat iată care sunt cele mai bune 10

Soluții pentru tenul sensibil sau acneic

Reputația retinolului de ingredient iritant a speriat multă lume, mai ales pe cei cu pielea sensibilă. Numai că formulele noi au evoluat enorm. Un exemplu perfect este CeraVe resurfacing retinol serum (17,62 lire), care combină retinolul încapsulat cu ceramide și niacinamidă pentru a proteja bariera pielii. Formula este lejeră, se absoarbe rapid și este un punct de plecare excelent pentru oricine este nou în lumea retinolului.

Pentru pielea reactivă, o altă opțiune solidă vine de la o farmacie franceză de încredere. La Roche-Posay retinol B3 serum (36 de lire) combină retinolul pur cu vitamina B3 (niacinamidă), ceea ce îl face o alegere bună pentru începători sau pentru cei predispuși la iritații. Se simte puțin lipicios la început, dar senzația dispare rapid dacă aplici o cremă hidratantă deasupra.

Iar dacă te lupți cu acneea, The Inkey List blemish clearing moisturiser (19 lire) promite să calmeze coșurile peste noapte. Și, pe bune, chiar se ține de promisiune. Pe lângă retinol, folosește un ingredient numit novoretin, plus un amestec de vitamina C și sulf pentru a reduce vizibil erupțiile și a netezi textura neuniformă a pielii.

Recomandari Am testat 14 creme cu SPF iar cea mai bună pentru buget costă doar 40 de lei

Formule avansate pentru rezultate vizibile

Pentru utilizatorii experimentați care caută rezultate la nivel clinic, există opțiuni pe măsură. Dermalogica dynamic skin retinol serum (89 de lire) este o formulă cu acțiune rapidă, cu un complex retinoid de 3,5% (procentul total de derivați de vitamina A, nu retinol pur) care promite să netezească liniile fine și să uniformizeze tenul. Deși conține și ingrediente calmante precum squalanul, nu l-am recomanda începătorilor.

Căutând să treci la nivelul următor? Paula’s Choice pro retinaldehyde dual-retinoid treatment (63 de lire) este o punte excelentă între produsele pentru începători și cele avansate. Combină retinalul cu granactive retinoid pentru o abordare duală împotriva pierderii fermității și a nuanței neuniforme a pielii. Este o opțiune grozavă pentru cineva care a depășit faza de începător, dar nu este încă pregătit pentru artileria grea.

Pentru tenul matur, Murad retinal ReSculpt overnight treatment (105 lire) este o formulă puternică, dar eficientă, care lasă pielea moale și hidratată, fără uscăciune. Este un produs scump, da, dar cu o utilizare regulată, rezultatele vorbesc de la sine.

Recomandari Top 9 creme CC testate care estompează roșeața și costă de la 4 lire

Opțiuni personalizate și de lux

V-ați gândit vreodată la o cremă cu retinol făcută special pentru voi? Dermatica a fost primul brand care a oferit formule personalizate pe bază de rețetă. Totul începe cu un consult online și fotografii ale tenului, analizate de un dermatolog. Acesta creează o formulă personalizată, cu ingrediente prescrise (adesea tretinoină, cea mai potentă formă de vitamina A), care îți este trimisă acasă prin abonament lunar la prețul de 25 de lire. La început, pielea s-a uscat puțin, dar efectul a dispărut în câteva săptămâni, lăsând în urmă un ten luminos și mai puține erupții.

O altă abordare similară, dar și mai exclusivistă, este Klira the special night cream (59 de lire), un brand creat de dermatologul consultant Dr. Emma Craythorne. La fel, pe baza unui chestionar detaliat și a unor fotografii, un dermatolog îți creează o formulă personalizată, amestecată într-un laborator din Marea Britanie. De exemplu, formula noastră a fost un amestec de acid azelaic și tretinoină, ingrediente disponibile doar pe bază de rețetă.