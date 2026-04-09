Simplificarea rutinei de îngrijire a pielii se reduce adesea la un singur pas: înlocuirea cremei hidratante zilnice cu una care include și SPF. Deși protecția solară pare opțională în climatul nostru, ea rămâne esențială tot anul, chiar și sub nori, protejându-ne de razele UVA/UVB care contribuie la afecțiuni grave și la îmbătrânirea pielii. Am testat pe parcursul a doi ani o gamă largă de formule, de la cele de buget la cele de lux, pentru a le găsi pe cele care chiar fac totul.

După cum ne-a spus și make-up artistul profesionist Florrie White, consecvența este cea mai importantă. Fie că ai timp pentru un produs sau șase, prioritatea este să „investești timp în a-l folosi zi și noapte”. O cremă hidratantă cu SPF face acest lucru mult mai simplu.

Cea mai bună per total: Ultra Violette supreme screen SPF50+

Ultra Violette este un brand specializat în SPF, iar acest lucru se vede imediat. Formula lor vedetă, supreme screen, se simte incredibil de mătăsoasă și lasă tenul catifelat și elastic instantaneu. Conține atât squalan, perfect pentru pielea uscată, cât și glicerină, pentru tenul deshidratat și gras. Nu ai nevoie de mult produs pentru a acoperi fața și gâtul, iar prețul de aproximativ 200 de lei (34 £) este corect pentru o formulă vegană, cruelty-free și bogată în vitamine.

Și, stai puțin, cum vine asta? Este de fapt o cremă cu protecție solară minerală, adică formează o barieră fizică între piele și razele UV. Deși conține parfum, acesta este atenuat de vitamina E și acetatul de tocoferil, care calmează pielea. Pe parcursul zilei, hidratarea s-a menținut fără a lăsa tenul lucios sau a se strânge inestetic. O alegere excelentă pentru aproape orice tip de ten.

Opțiunea de buget care ne-a uimit: Simple protect ‘n’ glow SPF30

La un preț de sub 40 de lei (7 £), această cremă de la Simple a fost o adevărată surpriză. Primești o formulă plină de ingrediente benefice pentru piele, fără parfum, vegană și cruelty-free. Este hidratantă, dar fiind pe bază de apă, s-ar putea să nu fie suficientă pentru tenurile foarte uscate.

Are însă un mic defect. Se poate „scămoșa” dacă insiști prea mult cu aplicarea. Brandul chiar recomandă să lași alte formule mai lejere să se așeze pe piele înainte de a o aplica pe aceasta. Dar dacă eviți acest aspect, lasă un finisaj mat, deloc lucios, și include chiar și protecție împotriva luminii albastre. Cu un SPF30, este probabil cea mai potrivită pentru sezonul rece.

Ideală pentru tenul gras: Paula’s Choice sheer moisturiser SPF50

Deși are o textură asemănătoare unui ser, această cremă de la Paula’s Choice oferă mai multă hidratare decât alte opțiuni pentru ten gras. În plus, recipientul de 60 ml este generos. Formula se simte incredibil de ușoară pe piele, un mare plus pentru cine nu suportă senzația de straturi multiple de produse.

Pe bune, dacă nu-ți place să încarci tenul cu seruri cu vitamine, uleiuri și alte creme, acest produs este soluția all-in-one perfectă pentru diminețile grăbite. Este vegană, cruelty-free și are un SPF ridicat de 50. La un preț de 270 de lei (46 £), credem că Paula’s Choice a reușit să creeze un produs eficient pentru tenul normal spre gras.

Lux și răsfăț: Medik8 advanced day ultimate protect SPF50+

Crema de la Medik8 este, fără îndoială, o formulă premium, iar prețul de aproximativ 345 de lei (59 £) reflectă acest lucru. Este un produs la care ne întoarcem constant din 2020. Funcționează la fel de bine singură, ca o cremă hidratantă, dar și ca un strat suplimentar de SPF peste o altă cremă.

Textura este puțin mai densă, mai indulgentă la atingere, și are un miros divin de chec cu lămâie, datorită celor cinci uleiuri din fructe. Lasă pielea plină, fără aspect gras. Singurul dezavantaj? Nu e o alegere bună pentru vacanță. Tinde să curgă în contact cu apa (fie că e vorba de mare sau piscină) și poate ustura ochii destul de tare.

Alte mențiuni notabile pentru nevoi specifice

Nu toate tenurile sunt la fel, așa că hai să vedem rapid și alte câteva opțiuni care s-au remarcat.

Pentru pielea sensibilă, CeraVe AM facial moisturising lotion (aproximativ 70 lei / 12 £) este o alegere solidă, cu ceramide și niacinamidă, non-comedogenică și fără alcool. Iar pentru tenul cu tendință acneică, loțiunea Boots SPF+ niacinamide SPF50 (sub 50 lei / 8 £) ajută la echilibrarea sebumului și se usucă relativ mat. Atenție însă, se poate scămoșa odată ce s-a uscat complet.

Dacă vrei un finisaj complet mat, Garnier BHA+ niacinamide daily UV fluid SPF50 (aproximativ 50 lei / 8.66 £) este incredibil de lejer, dar are nevoie de un ser hidratant aplicat înainte. În schimb, pentru zilele fără machiaj, Clinique moisture surge SPF25 sheer hydrator (255 lei / 44 £) lasă un aspect luminos și sănătos.

Numai că are o problemă majoră cu pilling-ul. După aplicarea fondului de ten, pensulele păreau să măture produsul de pe față, lăsând mici fărâme pe peri. Așadar, este o cremă excelentă pentru zilele lejere, dar nu și când vrei un machiaj impecabil.