După ce am intrat la menopauză prematur și am împlinit 40 de ani, m-am trezit brusc cu o problemă pe care nu o avusesem niciodată: tenul uscat. Așa a început o călătorie de peste doi ani în care am testat mai bine de 40 de creme hidratante. Acum, pielea mea arată mai bine ca oricând – plină, netedă și radiantă, iar în continuare găsiți produsele care au făcut, pe bune, diferența.

Dar de ce apare tenul uscat? Medicul estetician Dr. Ahmed El Muntasar explică faptul că totul se reduce la o defecțiune a funcției de barieră a pielii, cauzată de factori de mediu și medicali. Factorii externi ar putea fi „vremea, umiditatea scăzută, folosirea produselor greșite sau a produselor foarte dure pe piele, precum și curățarea sau exfolierea excesivă a pielii”. Însă poate fi cauzată și de „afecțiuni medicale – lucruri precum psoriazisul și problemele tiroidiene, eczema și, pur și simplu, îmbătrânirea.”

Câștigătorii: Cel mai bun per total și varianta de buget

Pe primul loc, ca fiind cea mai bună cremă per total, se află Byoma barrier+ repair treatment (£16.99, 50ml). A fost mult timp preferata mea. Nu doar că ameliorează pielea uscată și susține bariera cutanată, dar este și foarte accesibilă și se așază excelent sub machiaj. Formula sa conține lipide de barieră (ceramide, colesterol și acizi grași) pentru a preveni pierderea de umiditate și ingrediente calmante precum ectoina și alantoina, fiind și fără parfum.

Dacă bugetul este o problemă, cea mai bună opțiune este CeraVe moisturising cream (£7, 50ml). Nu doar că are un preț infim față de celelalte, dar poate fi folosită și pe corp. Plină de ceramide și acid hialuronic, lasă pielea calmată și hidratată, formula sa eliberând treptat ingredientele pentru o hidratare de 24 de ore. Și da, chiar funcționează. Pielea se simțea moale și suplă chiar și a doua zi dimineața.

Soluții specializate: De la efect de umplere la luminozitate

Pentru un efect instant de umplere a liniilor fine, mai ales în zona de sub ochi, Curel intensive facial moisture cream (£23, 40g) a fost o surpriză neașteptată. Este extrem de hidratantă, dar are o textură lejeră, care se absoarbe rapid, fără a lăsa o peliculă pe piele. E drept că, din acest motiv, s-ar putea să nu fie suficientă pentru cazurile de uscăciune severă.

Iar dacă vreți ca tenul vostru să fie mai luminos și mai uniform, Glow Recipe cloudberry bright cream moisturiser (£35, 50ml) este alegerea potrivită. Datorită adaosului de vitamina C din uleiul de semințe de cloudberry, combate excelent nuanța neuniformă a pielii. Rezultatele de iluminare se văd în mai puțin de o săptămână. Conține, si, un amestec unic de peptide și lipide (care susține bariera pielii) și un antioxidant puternic.

Căutați o experiență de lux? Then I Met You renewing rich beauty cream (£57, 50ml) are o textură mătăsoasă, un parfum calmant și o formulă care se topește pe piele. Conține squalan pentru hidratare profundă, ceramide și baobab pentru barieră, iar un amestec exclusiv de ginseng ajută la fermitatea pielii. Producătorul susține că pielea se simte mai fermă după doar trei zile, lucru pe care l-am confirmat în timpul testării.

Tratamente intensive pentru nevoi speciale

Când iarna își intră în drepturi, pielea mea are nevoie de un scut. Ole Henriksen après skin multi-use rich rescue crème (£38, 75ml) este perfectă ca tratament de noapte intensiv. Această cremă bogată, untuoasă, sigilează serumurile hidratante și protejează pielea de factorii externi. Conține acizi hialuronic și poliglutamic, plus un amestec de unturi vegetale care hidratează în profunzime.

Pentru tenul matur și uscat, soluția vine de la un medic estetician. Dr David Jack skin cushion pro-lipid recovery cream (£139, 30ml) este, fără îndoială, cea mai scumpă cremă testată, dar rezolvă mai multe probleme simultan. Hidratează, fortifică bariera pielii, susține sinteza de colagen și elasticitatea, reduce inflamația și roșeața. În timp, am observat o îmbunătățire reală a fermității pielii.

În caz de uscăciune extremă și iritații, aveți nevoie de un tratament de șoc. La Roche Posay cicaplast baume B5+ (£19.50, 100ml) este un balsam reparator dens, care acționează ca o barieră protectoare. Conține un amestec prebiotic pentru reechilibrarea microbiomului, pantenol calmant și zinc antibacterian. Este un produs de salvare, nu o cremă de zi cu zi.

Pielea uscată vine adesea la pachet cu roșeață și iritații. Figgi Beauty nourish the goddess evening rescue cream (£45, 50ml) este extrem de eficientă pentru ambele probleme. Ingredientul vedetă, ceaiul rooibos, este plin de antioxidanți și calmează pielea stresată, în timp ce pantenolul, squalanul și untul de shea hidratează intens.

Cea mai bună bază de machiaj pentru ten uscat

Vreți ca machiajul să arate impecabil pe un ten uscat? Bobbi Brown vitamin enriched face base (£43, 50ml) este și cremă hidratantă, și primer. Hidratează cu unt de shea și vitamina E, iluminează cu vitamina C și oferă un finisaj neted și luminos, fiind unul dintre secretele mele pentru un look „glass skin”. O port adesea și în zilele fără machiaj pentru o strălucire sănătoasă. E drept că nu oferă un suport la fel de avansat pentru bariera pielii ca alte opțiuni, dar uneori, rezultatele vizuale vorbesc de la sine.