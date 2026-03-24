Petele de pe dinți, fie că apar de la cafea, ceai sau vin, ne afectează adesea încrederea. Deși albirea profesională la stomatolog este o variantă, costurile pot fi piperate. Aici intervin kiturile pentru acasă, o alternativă care economisește timp și bani. Am testat pe parcursul a câteva luni o selecție de produse, de la benzi la seruri și dispozitive cu LED, pentru a vedea care merită cu adevărat investiția.

Ce spun specialiștii?

V-ați întrebat vreodată de ce kiturile de albire cumpărate din Europa par mai slabe decât cele din America? Ei bine, există un motiv clar. Medicul stomatolog estetician Dr. Sahil Patel explică diferența. „Kiturile fără rețetă din Marea Britanie pot avea doar până la 0,1 la sută peroxid de hidrogen, în timp ce kiturile din SUA conțin adesea concentrații mult mai mari (uneori până la șase la sută sau mai mult).”

Asta nu înseamnă că produsele de acasă sunt inutile. Dimpotrivă. Dr. Patel adaugă că formulele disponibile pentru publicul larg pot fi „eficiente pentru petele de suprafață”.

Recomandari Am testat 9 fonduri de ten pentru ten uscat care costă de la 22 de lire

Câștigătorul testului Smilepro

Kitul LED de la Smilepro, la un preț de 49 de lire sterline, s-a dovedit a fi cel mai bun pe care l-am testat. Oferă un raport calitate-preț excelent, cu suficientă formulă pentru 30 de tratamente. Dispozitivul folosește o lumină albastră pentru a accelera procesul de oxidare a petelor cu ajutorul ingredientului activ PAP (acid ftalimidoperoxicaproic), în timp ce lumina roșie are rolul de a reduce bacteriile și inflamația gingiilor.

Utilizarea este simplă. Aplici formula, introduci gutiera și activezi setarea de lumină dorită pentru 10-30 de minute. Producătorul promite rezultate vizibile după șapte zile cu tratamente de 10 minute. Iar experiența noastră confirmă. Am văzut cum „dinții mei au devenit mai albi (judecând după ghidul de nuanțe inclus) după o singură sesiune de 30 de minute.” Singurul mic inconvenient? Butonul de pornire este extrem de sensibil la atingere.

Opțiunea de buget Hismile

Dacă ați văzut reclamele virale pentru serul corector de culoare Hismile V34, probabil sunteți curioși. La 19 lire sterline, promite albire instantanee. Și, pe bune, chiar funcționează imediat, însă efectul este temporar.

Recomandari 5 metode naturale pentru albirea dinților care chiar dau rezultate rapid

Pentru a testa, am aplicat produsul doar pe o jumătate a danturii. După câteva minute, „era clar că partea cu ser a devenit mai luminoasă.” Numai că lucrurile stau puțin diferit pe termen lung. „A doua zi dimineață, dinții mei reveniseră la normal, și ambele părți aveau din nou aceeași nuanță de alb.” Pentru o seară în oraș sau un eveniment special, poate fi o soluție rapidă. Dar dacă vrei să scapi de ani de pete, s-ar putea să nu fie produsul potrivit.

Kitul Colgate cel mai eficient, dar incomod

Deși kitul Colgate Max White LED a fost cel mai puțin plăcut de utilizat, s-a dovedit a fi și cel mai eficient. Procesul implică aplicarea unui ser pe dinții uscați, urmată de utilizarea unei gutiere cu LED timp de 10 minute, de două ori pe zi. Întregul proces a fost incomod, necesitând încleștarea maxilarului pentru a menține dispozitivul în poziție.

Eficiența sa este greu de contestat.

Recomandari 5 trucuri pentru albirea dinților

Dar, în ciuda acestor neajunsuri, nu pot „nega eficacitatea produsului.” Rezultatele au fost vizibile rapid. „Dinții mei au părut mai strălucitori și mai albi după doar câteva tratamente.” Având în vedere că prețul este adesea redus sub 50 de lire, credem că merită efortul.

Alte kituri care merită atenția

Pentru persoanele cu dinți sensibili, kitul Spotlight Oral Care LED (69,99 lire) este o alegere excelentă. Pe lângă lumina albastră pentru albire, include și o funcție cu lumină roșie pentru a reduce sensibilitatea și a proteja gingiile. După 10 zile de tratament, dinții au devenit cu una sau două nuanțe mai albi.

Iar dacă preferați o soluție fără dispozitive complicate, benzile de albire Gleam (25 de lire) sunt o opțiune simplă și accesibilă. Designul lor curbat asigură o acoperire bună, iar după aproximativ cinci zile de utilizare, am observat o îmbunătățire clară a luminozității generale a dinților. Pachetul conține 14 tratamente, fiind o alternativă eficientă și prietenoasă cu bugetul.