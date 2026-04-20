Găsirea unei creme cu protecție solară potrivite poate fi o adevărată provocare, mai ales pentru persoanele cu ten acneic. Nu de puține ori, o formulă groasă și uleioasă poate agrava problemele, ducând la și mai multe erupții. Am petrecut săptămâni întregi testând o mulțime de produse pentru a le găsi pe cele care oferă protecție SPF ridicată împotriva razelor UVA și UVB, se așază bine sub machiaj și nu dau peste cap o rutină de îngrijire deja bine pusă la punct.

Sfatul dermatologului ce să cauți și ce să eviți

Dacă nu știi de unde să începi, Dr. Anjali Mahto, medic dermatolog și fondatoarea clinicii Self London de pe Harley Street, are un sfat simplu. Ea recomandă să cauți pe ambalaj mențiunea „non-comedogenic”. „Asta înseamnă că produsul a fost testat pentru a nu bloca porii – cremele cu finisaj mat sunt, si, excelente, deoarece conțin adesea ingrediente precum siliciul pentru a absorbi excesul de sebum pe parcursul zilei,” explică ea.

Pe aceeași linie, medicul dermatolog Dr. Derek Philips își sfătuiește pacienții cu tendință acneică să evite texturile dense și grele. „În schimb, optați pentru formule lejere, non-comedogenice, care susțin bariera pielii fără a o supraîncărca,” spune el. Dar stai puțin, ce ar trebui să evităm pe bune? Dr. Philips avertizează că nu trebuie să demonizăm ingrediente individuale, ci mai degrabă să ne ferim de formulele prea grele sau ocluzive. „Cremele foarte bogate, emoliente, cu niveluri ridicate de anumite uleiuri sau ceruri, pot exacerba uneori congestia, în special la persoanele cu ten gras,” adaugă el, menționând că și produsele cu mult parfum sau alcool pot crește iritația și pot face acneea existentă mai greu de controlat.

Recomandari Top 7 creme de față cu SPF 50 care îți lasă tenul luminos și protejat

Selecția noastră 9 produse care merită atenția

După testări riguroase, am ajuns la un top al celor mai performante creme de protecție solară. Iată care sunt produsele care s-au remarcat, alături de prețurile lor orientative:

Cel mai bun per total: Allies of Skin the one SPF 50 invisible sunscreen gel – 27 £

Cel mai bun buget: E45 sensitive face cream SPF50 – 12.99 £

Cel mai bun pentru roșeață: Heliocare 360° A-R emulsion SPF50+ – 28 £

Cel mai bun pentru tratarea acneei: Vichy capital soleil UV-clear daily sun protection SPF50+ – 22.50 £

Cel mai bun pentru ten deshidratat: Tatcha the milky sunscreen SPF50 – 49 £

Cel mai bun SPF nuanțator: Raeso sun milk drops tinted SPF50 – 85 £

Cel mai bun pentru ten gras: La Roche-Posay anthelios 400 Oil control fluide – 18 £

Cel mai bun ser cu SPF: Rationale #3 the brilliance tinted serum SPF50+ – 135 £

Cel mai bun pentru ten cu textură: Dr Sam's flawless daily sunscreen SPF50 – 31 £

Analiză câteva favorite din top

Produsul de la Allies of Skin (£27) a ieșit pe primul loc. Spre deosebire de cremele tradiționale, acesta este un gel transparent, deci nu lasă urme albe și se aplică foarte ușor. Are un finisaj catifelat care reduce important luciul din zona T și, în plus, funcționează excelent ca bază de machiaj. Și are avantajul suplimentar al unui efect de estompare a porilor dilatați de pe nas și obraji.

Pentru un buget redus, E45 sensitive face cream (£12.99) este o alegere excelentă. V-ați gândit vreodată că o cremă destinată tenului uscat ar putea funcționa pentru cel gras? Ei bine, da. Este o formulă simplă, se absoarbe rapid și are o textură lejeră, similară cu a unei creme hidratante. Conține acid hialuronic și vitamina E, ajutând la combaterea deshidratării cauzate uneori de tratamentele anti-acnee.

Dacă roșeața este problema ta principală, Heliocare 360° A-R emulsion (£28) este soluția. Este o cremă nuanțatoare pe care o poți folosi chiar și în loc de fond de ten vara. Uniformizează nuanța pielii, reduce roșeața și oferă luminozitate, totul în timp ce te protejează de soare. Un sfat util este să o întinzi cu degetele și apoi să o finisezi cu o pensulă de fond de ten pentru un aspect impecabil.

Iar dacă vrei un produs care să și trateze acneea, Vichy capital soleil UV-clear (£22.50) conține acid salicilic și niacinamidă, două ingrediente cunoscute pentru capacitatea lor de a desfunda porii și de a preveni erupțiile viitoare. Are o consistență fluidă, se absoarbe rapid și lasă un finisaj luminos, dar nu lucios.

Cum am ales câștigătorii

Procesul de testare a fost unul complex și a urmărit mai multe criterii esențiale. Am analizat în primul rând viteza de absorbție, pentru că nimeni nu are timp dimineața să aștepte minute în șir ca o cremă să intre în piele. Apoi, am evaluat finisajul lăsat pe ten (mat, satinat sau luminos) și cum se comportă acesta pe parcursul zilei, mai ales în cazul tenului gras.

Confortul și compatibilitatea cu machiajul au fost, si, esențiale. Am căutat formule care să nu lase o senzație lipicioasă și care să nu provoace acel efect de „scămoșare” a fondului de ten. E drept că am fost atente și la beneficiile suplimentare, cum ar fi ingredientele care tratează acneea sau efectul de uniformizare a nuanței pielii.

Costul a fost un factor cheie.

Am vrut să includem opțiuni pentru toate buzunarele, având în vedere că protecția solară este un produs de uz zilnic (sau cel puțin așa ar trebui să fie).