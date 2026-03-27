Patricia Vizitiu, una dintre cele mai cunoscute handbaliste din România, a intrat în competiția Survivor România 2026 hotărâtă să-și testeze limitele. În spatele imaginii de sportivă de fier se ascunde însă o poveste de viață emoționantă, marcată de pierderea tatălui ei, fostul fotbalist Dumitru „Mache” Vizitiu, care s-a stins din viață la doar 54 de ani.

O carieră impresionantă în handbal

Născută pe 15 octombrie 1988, în Petroșani, Patricia Vizitiu a început să joace handbal la vârsta de 12 ani, la CSS Petroșani. Talentul său a propulsat-o rapid spre performanță. A devenit vicecampioană europeană la nivel de juniori și a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de tineret cu naționala României. Punctul culminant al carierei sale a fost atins la Oltchim Râmnicu Vâlcea, echipă cu care a ajuns până în finala Ligii Campionilor EHF (o performanță rară pentru handbalul românesc). După o accidentare gravă, a mai jucat o perioadă în Turcia, înainte de a se retrage.

Și totuși, sportul ei de suflet putea fi altul. Patricia a mărturisit că, dacă ar fi avut ocazia, ar fi ales fotbalul, moștenind pasiunea de la tatăl ei. „Dacă ar fi existat fotbal feminin în momentul în care eu m-am apucat de sport, nu aș mai fi ajuns niciodată la handbal”, și-a amintit ea.

Tragedia care i-a schimbat viața

Dincolo de cifre și medalii, viața Patriciei a fost profund marcată de moartea tatălui său, în 2009. Fosta handbalistă a vorbit nu de puține ori despre legătura specială pe care a avut-o cu el și despre cum această pierdere a afectat-o. „De la tata am moștenit calitățile atletice pe care le am. Lui o să-i dedic toate succesele mele, joc mereu cu gândul la el”, a declarat sportiva.

Cel mai mare regret al său este legat de faptul că tatăl nu a apucat să o vadă în momentele de glorie ale carierei. „Mi-aș fi dorit să mă vadă și tata jucând acum. Familia a fost mereu sprijinul meu, m-a încurajat să fac sport.”

Într-un moment de vulnerabilitate la Survivor, Patricia a făcut o mărturisire dureroasă. A povestit că, la momentul respectiv, juca pentru echipa națională și a fost pe teren chiar în ziua înmormântării tatălui ei. „M-am antrenat, am jucat chiar în sâmbăta înmormântării. Am stat doar o seară acasă, pentru că luni aveam antrenament. A fost cea mai proastă decizie pe care am luat-o. Trebuia să nu mă intereseze nici de națională, nici de nimic, ci să stau cu tatăl meu”, a spus Patricia.

Cine a fost Dumitru „Mache” Vizitiu

Pe 25 martie 2009, fotbalul românesc îl pierdea pe Dumitru „Mache” Vizitiu. Născut pe 14 ianuarie 1955, la Vânju Mare, fostul fundaș al Metalului Reșița și al Jiului Petroșani s-a stins la doar 54 de ani, la Spitalul Județean din Timișoara. Decesul a survenit după o luptă tăcută cu problemele de sănătate și o intervenție tardivă la colon.

Apreciat de suporteri pentru dăruirea sa pe teren, „Mache” Vizitiu a devenit o figură emblematică pentru Jiul Petroșani, unde a jucat până la finalul carierei. După retragere, a rămas aproape de sport, lucrând ca antrenor pentru grupele de copii și juniori.

Provocarea Survivor, o nouă viață

Pentru Patricia, participarea la Survivor România reprezintă un nou început. Înainte de a pleca în Republica Dominicană, ea a transmis un mesaj fanilor săi, explicând ce înseamnă această competiție pentru ea. V-ați gândit vreodată cum e să lași totul în urmă pentru o astfel de provocare?

„Dragi prieteni, fani și toți cei care m-ați susținut de-a lungul timpului! Astăzi este o zi mare pentru mine: plec în cea de-a doua aventură a vieții mele la @survivorromania.oficial! Prima mea mare provocare a fost handbalul, a doua o încep astăzi. De la 13 ani mi-am luat rămas bun de la familie, de la prieteni și am trăit pe terenul de handbal, am dat totul pentru fiecare minge, am câștigat și am învățat din fiecare înfrângere. De aproape 2 ani m-am retras din sportul de performanță, dar spiritul de luptătoare nu a dispărut niciodată. Acum e timpul să-mi testez limitele într-un mod complet nou – supraviețuire, probe extreme, strategie și rezistență în junglă!”, a scris Patricia Vizitiu pe Instagram.

Conflict deschis cu Marian Godină

Dar viața în junglă nu este deloc simplă. Tensiunile din tabăra Faimoșilor au explodat recent, iar Patricia Vizitiu l-a criticat dur pe colegul ei, Marian Godină, acuzându-l de un comportament nepotrivit. Stai puțin, cum vine asta?

„A prins cam mult glas pentru punctele pe care le aduce. În schimb, plângerile sunt foarte mari. Eu nu am de gând să intru în polemică cu acest om, care nu știe să își controleze nervii și să facă deosebirea între coleg, femeie, și ușă. Atât am să spun. Are același comportament cum e în domeniul lui. (…) Are niște ieșiri mai neortodoxe”, a declarat fosta handbalistă.

Răspunsul polițistului nu a întârziat să apară. Godină a pus totul pe seama condițiilor grele, dar a lansat și un atac direct la adresa Patriciei. „Nu aveam de gând să spun ce urmează să spun, dar m-a provocat. Plângerile mele cele mai dese, pe care mi le-a reproșat Patricia de când am venit aici, au fost cele legate de foame. Nu știu dacă ea știe, dar foamea este un sentiment normal, natural, fiziologic, pe care orice om în deficit caloric îl simte. În schimb, domnișoara Patricia este o persoană care se află în sevraj din cauza a două lucruri care îi lipsesc enorm: îi lipsește tutunul și îi lipsește alcoolul”, a afirmat Godină.