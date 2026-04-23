La 48 de ani, actrița Ioana Ginghină a publicat pe rețelele sociale un clip video care a strâns rapid mii de aprecieri. Într-o ținută sexy și cu o atitudine plină de încredere, vedeta dansează cu o pasiune debordantă, demonstrând o energie molipsitoare. Momentul a fost catalogat de fani drept unul memorabil.

Un vis neîmplinit: musicalul

Decorul este minimalist. Doar un scaun și o oglindă sunt suficiente pentru a crea o atmosferă incendiară, în care mișcările pline de grație ale actriței au captivat atenția tuturor. Iar dincolo de momentul artistic, postarea dezvăluie și un vis mai vechi al vedetei, pe care încă speră să-l transforme în realitate.

„Mai am încă o dorință de îndeplinit… să joc într-un musical… Până atunci mă antrenez. ☺️”, a scris Ioana Ginghină în descrierea clipului de pe Instagram. Pe bune, cine nu i-ar aprecia sinceritatea? Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, iar comentariile laudative au curs lanț, mulți remarcând nu doar cât de bine arată, ci și încrederea pe care o emană.

Lupta cu dependența de telefon

Deși radiază de optimism, Ioana Ginghină nu s-a sfiit niciodată să vorbească deschis despre luptele sale interioare. V-ați gândit vreodată că și vedetele au probleme aparent banale? Numai că una dintre ele este cât se poate de actuală: dependența de telefonul mobil. Cu ceva timp în urmă, ea mărturisea pe blogul personal, fără ocolișuri, cum stau lucrurile.

„Am o dependență… de telefonul meu. Când mă simt nefericită, neîmplinită, copleșită, deprimată, plictisită, apelez la dependența mea pentru a evada… Cred că mi-am prăjit creierul”, mărturisea vedeta.

O vulnerabilitate asumată.

De la divorț la o nouă căsnicie

Provocările nu au ocolit-o nici pe plan personal. În anul 2019, actrița a trecut printr-un divorț mediatizat de actorul Alexandru Papadopol, după o căsnicie care a durat 13 ani. Cei doi au împreună o fiică, Ruxandra, care a rămas în grija mamei după separare (o decizie luată de comun acord la acea vreme).

Dar după această perioadă dificilă, vedeta și-a refăcut viața și s-a recăsătorit cu omul de afaceri Cristi Pitulice.