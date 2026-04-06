Au trecut șapte ani de la divorțul dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol, dar anumite răni par să nu se fi închis complet. Actrița în vârstă de 48 de ani a vorbit deschis despre relația pe care fiica lor, Ruxandra, o are cu tatăl ei, actorul de 51 de ani, iar cuvintele sale sunt pline de o resemnare amară.

Ruxandra, la un pas de majorat

Fiica celor doi actori este acum o adolescentă în toată firea. La 17 ani, Ruxandra se pregătește de ultima clasă de liceu, un an care se anunță dificil și plin de provocări. Mama ei recunoaște că emoțiile sunt mari pentru amândouă.

„Fata mea se apropie de 18 ani. Stă acasă, da, locuiește cu noi, dar nu prea stă de fapt pe acasă. Urmează un an greu, pentru că urmează clasa a 12-a. Iar, dă-i cu învățatul. Mi-e groază! Și ei, și mie”, a spus Ioana Ginghină.

Recomandari Cristina Cioran, răspuns neașteptat pentru Ioana Ginghină despre Papadopol

E drept că actrița i-a oferit multă libertate fiicei sale, având încredere în maturitatea ei, însă acum simte nevoia să fie din nou mai prezentă în programul ei de studiu. „Din clasa a 8-a am lăsat-o în pace, am cam lăsat-o din mână, ca să zic așa. Dar ea e un copil bine crescut și nu-mi face probleme. Acum însă iar va trebui să fiu un pic geană pe ea, în clasa a 12-a, cu învățatul.”

Relația cu tatăl, un subiect sensibil

Dar cum stau, pe bune, lucrurile între Ruxandra și tatăl ei? Aici, Ioana Ginghină nu se ferește să spună lucrurilor pe nume, subliniind diferența dintre a păstra legătura și a fi cu adevărat un părinte implicat.

„Ruxi ține legătura cu tatăl ei, da. Ei întotdeauna au ținut legătura. Problema e că un tată trebuie să fie implicat, nu să țină legătura. Așa legătura ține și cu bunicii, cu unchii, cu mătușile. Dar, dacă atât s-a putut, asta e!”, a declarat actrița.

Recomandari Ioana Ginghina, marturisiri despre mariajul de 12 ani cu Alexandru Papadopol: ”Nu presupune intotdeauna iubire!”

Declarațiile capătă o greutate și mai mare în contextul în care, anul trecut, Alexandru Papadopol s-a căsătorit cu actrița Cristiana Luca, iar Ruxandra nu a fost invitată la eveniment (un moment care a afectat-o profund pe adolescentă).

Viața merge înainte pentru Ioana Ginghină

În ciuda acestor provocări, Ioana Ginghină și-a refăcut viața. Actrița s-a recăsătorit în 2023 cu Cristian Pitulice, iar ceremonia a avut loc chiar în curtea vilei de lângă București, unde locuiește acum alături de soțul ei și de Ruxandra.

O dinamică familială complexă.

Recomandari Cum au ajuns Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol sa fie vegetarieni! Actrita a dezvaluit totul: ”Am vazut cat se chinuie…”

Și în timp ce Ioana pare să-și fi găsit echilibrul personal și profesional, relația dintre fiica sa și Alexandru Papadopol rămâne un capitol deschis. Unul pe care actrița îl abordează cu o sinceritate dezarmantă, dar și cu o doză evidentă de resemnare.