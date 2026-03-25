Pilotul de Formula 1 Fernando Alonso a devenit tată pentru prima dată. La 44 de ani, sportivul și-a văzut visul împlinit alături de partenera sa, jurnalista Melissa Jiménez, care a adus pe lume primul copil al cuplului. Vestea a fost ținută secretă pentru o perioadă, ieșind la iveală abia după ce pilotul a invocat „motive familiale” pentru a rata o parte din programul Marelui Premiu al Japoniei.

Misterul absenței de la Suzuka

Când Fernando Alonso și-a anunțat absența de la primele ore ale Marelui Premiu al Japoniei, mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat. V-ați fi gândit că motivul absenței sale era, de fapt, o bucurie atât de mare? Iar motivul real a ieșit abia acum la iveală: partenera sa, Melissa Jiménez (jurnalistă în vârstă de 38 de ani), aducea pe lume copilul lor.

Pentru pilotul echipei Aston Martin este primul copil. În schimb, Melissa mai are trei copii din căsnicia anterioară cu fotbalistul Marc Bartra.

Recomandari Alex Dima a devenit tata a doua oara. Prezentatorul de la Pro TV are un baiat: ‘O minune de copil a venit pe lume’

Un vis împlinit după ani de așteptare

Dorința de a-și întemeia o familie nu este una nouă pentru Alonso. E drept că, în urmă cu trei ani, într-un interviu acordat publicației New York Times, acesta mărturisea că viața de sportiv de performanță i-a amânat planurile personale. Atunci, el declara fără ocolișuri care este cea mai mare dorință a sa.

„Vreau să am o familie. Este cel mai mare vis al vieții mele. Nu l-am realizat încă din cauza stilului meu de viață. Când mă voi opri din curse, îmi voi găsi fericirea”, spunea pilotul la acea vreme.

Numai că fericirea a venit mai devreme.

Recomandari Fiica de 2 ani a lui Lady Kitty Spencer o copiază pe verișoara sa Prințesa Lilibet

Doi ani de relație și o pasiune comună

Fernando Alonso și Melissa Jiménez formează un cuplu de la începutul anului 2024. Cei doi s-au cunoscut chiar în mediul care i-a consacrat pe amândoi, la un circuit de Formula 1, și au o pasiune comună evidentă pentru sporturile cu motor. În prezent, aceștia locuiesc împreună în Monaco.

În trecut, pilotul spaniol a mai fost căsătorit, timp de trei ani (din 2006 până în 2009), cu cântăreața Raquel del Rosario. Cei doi nu au avut însă copii împreună.

Potrivit unui anunț al echipei Aston Martin, Fernando Alonso va reveni pe pistă începând de vineri, când va concura la Marele Premiu al Japoniei. Totuși, el va rata sesiunea de presă programată pentru joi.