Mircea Lucescu, selecționerul României în vârstă de 80 de ani, a fost protagonistul unui moment cu totul neașteptat la conferința de presă din Istanbul. Miercuri seara, înaintea meciului cu Turcia, un jurnalist local i-a sărutat mâna, iar imaginea a devenit instantaneu virală.

Cine este bărbatul și ce l-a motivat

Gestul a venit din partea lui Ismail Er, un jurnalist de la cunoscuta publicație turcă Hurriyet. Departe de a fi un simplu moment de efuziune, sărutarea mâinii este, în cultura turcă, un semn al respectului profund. Iar Lucescu, fost antrenor la Galatasaray și Beșiktaș, dar și fost selecționer al Turciei, a rămas o figură emblematică în fotbalul de acolo. Nu e de mirare că este iubit, dar gestul jurnalistului a surprins pe toată lumea.

Dar de ce a făcut asta, pe bune? Ismail Er a simțit nevoia să explice totul într-o postare pe Instagram, unde a atașat și fotografia momentului.

Mesajul său a fost direct și tranșant.

„Mulți aleargă după bani, dar nu și el”

Jurnalistul turc a vrut să sublinieze integritatea antrenorului român, pe care o pune în contrast cu atitudinea altor tehnicieni. El a lăudat principiile lui Lucescu, sugerând că acesta nu a fost niciodată motivat de câștiguri financiare necinstite. Cuvintele sale spun totul.

„L-am întâlnit pe Mircea Lucescu, cel care a antrenat în Turcia. L-am îmbrățișat cu dragoste și i-am urat succes. Am fost martori la felul în care antrenorii turci aleargă după bani, în timp ce Lucescu nu s-a angajat niciodată în negocieri neonorabile pentru bonusuri sau compensații”, a scris Ismail Er pe Instagram.

Un precedent de acum peste 20 de ani

Stai puțin, parcă am mai văzut scena asta. Și, e drept, nu e prima dată când cineva îi sărută mâna lui Mircea Lucescu în semn de recunoștință. Un moment similar s-a petrecut în 2002, când fostul fotbalist Pascal Noua, pe atunci unul dintre elevii lui „Il Luce” la Beșiktaș, a făcut același gest.

S-a întâmplat după un gol marcat împotriva lui Dinamo Kiev. Într-un interviu ulterior pentru GSP, Noua (un jucător cunoscut pentru temperamentul său vulcanic) a explicat ce l-a determinat să facă asta.

„I-am sărutat mâna ca să-i spun: ‘Tu ești totul pentru mine!’. M-a adus chiar și când eram bolnav. El a crezut permanent în mine”.

Cert e că Mircea Lucescu a fost primit cu multă căldură la Istanbul, unde se bucură în continuare de respectul fanilor. Meciul amical dintre Turcia și România va avea loc joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul Beșiktaș și va fi transmis de Prima Tv.