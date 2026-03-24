H&M și Stella McCartney își unesc forțele. Ele lansează un consiliu de specialiști, un așa-numit Insights Board, menit să schimbe percepția publicului asupra modei sustenabile și să ajute consumatorul final să trăiască mai „verde”. Parteneriatul a fost anunțat odată cu a doua colaborare de design a lui McCartney pentru H&M, care pune accent pe materiale organice, reciclate și de nouă generație.

O echipă de staruri pentru o nouă viziune

Marți, cei doi parteneri vor dezvălui membrii noului lor Insights Board. Grupul reunește femei cu profiluri și competențe diferite, de la care se așteaptă să genereze idei și perspective ce pot fi transformate în acțiuni concrete legate de materiale, circularitate, inovație și comunicare. vor să aducă „un sentiment de speranță” în discuția despre sustenabilitate în modă.

Din echipă fac parte nume cunoscute. Printre ele se numără Kiara Nirghin, un inovator în tehnologie specializat în găsirea de soluții AI pentru schimbările climatice, modelul Amelia Gray, scriitoarea de modă Susie Lau și Adwoa Aboah, model, actriță și fondatoare a Gurls Talk. Lor li se alătură cântăreața și activista Anitta, alături de experți de la H&M. Iar conversațiile sunt moderate de consultantul de retail și brand Julie Gilhart.

„Sustenabilitatea nu e percepută ca fiind sexy”

Stella McCartney crede că acest consiliu are un rol uriaș de jucat. V-ați gândit vreodată de ce moda eco nu prinde la publicul larg? McCartney are o teorie. „Cred că sustenabilitatea, în general, nu este percepută ca fiind sexy, distractivă, la modă sau cool. Poate părea foarte îngrijorătoare și înfricoșătoare, ca și cum nu ar exista o soluție reală sau speranță”, a declarat designerul într-un interviu.

Scopul grupului este, așadar, să pornească o conversație „mai puțin înfricoșătoare” și mult mai constructivă despre viitorul modei sustenabile.

Consiliul va fi „orientat spre soluții. Nu cred că cineva vrea să stea degeaba și să discute, iar eu sunt hotărâtă ca ceva să iasă din asta.”

Provocarea H&M: Cum atragi clientul?

Daniel Ervér, CEO-ul H&M, vede în acest consiliu o oportunitate de aur pentru a angaja consumatorul final. „fireste, suntem apropiați de cercetătorii specialiști, dar marea parte a transformării sustenabilității trebuie să fie centrată pe client și în ton cu industria, așa că aceasta este o oportunitate pentru noi de a obține perspective diverse și de a ne provoca pe noi înșine”, a spus el.

Dar cum convingi, pe bune, milioanele de clienți să-și schimbe obiceiurile? Ervér recunoaște că nu e simplu. „Această muncă va necesita creativitate și curiozitate față de consumator, cum își schimbă comportamentul și cum îi putem încuraja. Vrem să combinăm diferitele voci din Insights Board cu propria noastră perspectivă tehnică, bazată pe cercetare. Părerile consiliului vor fi extrem de valoroase.”

CEO-ul H&M se așteaptă la un drum anevoios. „Aceasta este o zonă foarte complexă, așa că mă aștept ca multe dintre idei să fie de tipul «încearcă, eșuează și corectează cursul»”, a adăugat el, subliniind că partea cea mai dificilă este găsirea unor soluții atractive și ușor de adoptat de către consumator.

„La H&M, vrem să fim forțați să ne gândim la noi modalități de colectare a hainelor, de prelungire a ciclului de viață al articolelor vestimentare, de a face procesul de reciclare ceva relevant, care are o valoare monetară pentru consumator. Vrem să ne întrebăm: «Cum integrăm produsele second-hand? Cum oferim o viață mai lungă articolelor vestimentare? Cum găsim modalități inteligente de a extinde aceste practici?»” a detaliat Ervér. Până la urmă, totul se rezumă la client. „Vrem să existe un stimulent clar pentru consumatori să depună efortul, să înțeleagă că ceea ce fac este mai bine pentru planetă și pentru ei. Pentru mine, acesta este un punct de reper. Cum punem consumatorul pe primul loc în această conversație? Cum putem lucra cu mentalitatea consumatorului? Aici cred că acest consiliu poate juca un rol important.”

Dincolo de vorbe, 30% din materiale sunt deja reciclate

Și H&M a făcut deja pași concreți. Compania a investit în Sellpy, care a devenit una dintre cele mai mari platforme circulare din Europa pentru haine pre-owned. Ervér a mai menționat că lucrează îndeaproape cu furnizorii pentru a-i ajuta să treacă la surse de energie sustenabile.

Cifrele par să confirme direcția.

Un alt efort major este „lucrul cu coșul de materiale și aducerea mai multor materiale reciclate în colecții. Utilizarea materialelor reciclate are un impact mai redus de CO2 decât dacă am lucra cu materiale virgine, așa că creștem continuu ponderea acestor materiale”, a explicat el, adăugând că materialele reciclate reprezintă aproximativ 30% din întreaga colecție.

Stella McCartney crede că ultima sa colaborare cu H&M a împins limitele a ceea ce poate face fast-fashion-ul. „Este posibil să lucrezi cu fast fashion și să folosești materiale și sisteme de producție bine alese, bine realizate și umane”, a spus ea. Noua colecție (care va ajunge în magazine în această primăvară) include un trenci din bumbac organic regenerativ, o haină de mașină din lână certificată Responsible Wool Standard și o jachetă bomber scurtă dintr-o imitație de piele bio cu imprimeu de piton.