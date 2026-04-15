Îndrăgita artistă de muzică populară Emilia Dorobanțu a confirmat oficial divorțul de soțul ei, Cătălin, după o căsnicie de mai mulți ani. Anunțul a fost făcut public marți, 14 aprilie, printr-o postare sinceră în mediul online, unde solista a subliniat că prioritatea absolută rămâne fiica lor.

Un anunț neașteptat pe Facebook

Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că solista a fost mereu extrem de discretă în privința vieții personale. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Emilia Dorobanțu a explicat decizia luată de comun acord, dorind să pună capăt speculațiilor.

„Dragii mei, vreau să împărtășesc cu sinceritate că eu și fostul meu soț am decis să mergem pe drumuri separate. A fost o hotărâre luată de comun acord, cu respect și responsabilitate. Prioritatea noastră rămâne copilul nostru, pentru binele căruia ne dorim liniște, echilibru și discreție. Din acest motiv, nu vom face alte comentarii pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru susținerea voastră”, a scris artista.

Recomandari A divorțat de soțul ei după ce a ajuns să slăbească 95 de kilograme. Adevăratul motiv este unul șocant

Un mesaj clar și direct.

Discreție totală asupra motivelor

Dar de ce s-a ajuns aici? Artista a subliniat că hotărârea nu a fost deloc una ușoară, ci rezultatul unei analize mature și al unei comunicări deschise între ea și fostul partener. E drept că a ales să nu dezvăluie motivele concrete care au dus la separare, concentrându-se exclusiv pe protejarea copilului de expunerea mediatică.

Provocările din trecut

Privind în urmă, unele indicii despre dificultățile din relație apăruseră încă din 2023. Iar atunci, cântăreața vorbea deschis despre provocările de la începutul relației cu Cătălin, provocate în special de cariera ei solicitantă (un program care o ținea mai mereu departe de casă). Hai să vedem ce spunea mai exact.

Recomandari Essie șochează cei 2,1 milioane de fani cu poze cu picioare pe Instagram

Într-un interviu acordat la Antena Stars în urmă cu câțiva ani, Emilia mărturisea sincer: „La început era foarte greu ca el să înțeleagă ceea ce fac eu. Sunt plecată mai mereu de acasă, trebuie să fiu prezentă la tot felul de evenimente și ne-am înțeles foarte greu din punctul acesta de vedere. Dar a înțeles că acesta este drumul meu și dacă vrea să îmi fie alături, atunci trebuie să mă sprijine și să fie alături de mine”.