Vara aceasta se anunță a fi una a lui Nigel Sylvester. Cunoscutul sportiv BMX și Jordan Brand au dezvăluit o campanie de lansare inedită pentru noua colaborare Air Jordan 4, care include o instalație de artă șocantă în New York și un joc video cu premii.

Un BMW strivit de o cărămidă de 500 de livre

În New York a apărut o instalație de artă numită „The Weight of Progress”. Aceasta înfățișează un BMW de culoare neagră, strivit de o sculptură gigantică în formă de cărămidă, cântărind 500 de livre. Lucrarea, realizată de artistul newyorkez Fridge, este expusă în fața magazinului bijutierului Greg Yuna de pe Mulberry Street.

Dar ce legătură are asta cu o pereche de adidași? Sylvester explică faptul că sculptura „simbolizează victoriile, provocările și obstacolele care vin odată cu atingerea unui obiectiv și menținerea succesului.” V-ați fi gândit la o astfel de promovare pentru o pereche de sneakerși?

Câștigă sneakerșii într-un joc Tetris

Iar campania nu se oprește aici. Pentru fanii care nu pot ajunge în New York să vadă instalația, Sylvester a lansat un joc video mobil numit „Brick After Brick”. Inspirat din clasicul Tetris, jocul este accesibil atât pe desktop, cât și pe mobil și le cere jucătorilor să demonstreze „consecvență și disciplină” pentru a-și depăși competiția.

O șansă pe bune pentru fani.

În următoarele trei săptămâni, jucătorul cu cel mai mare scor va primi o pereche gratuită a noilor Air Jordan 4, chiar înainte de lansarea oficială din luna mai. Jocul poate fi accesat pe site-ul oficial nigelsylvester.com, unde fanii se pot abona și pentru a primi noutăți despre lansare.

Michael Jordan a purtat deja noul model

Și pentru a adăuga și mai mult entuziasm, însuși Michael Jordan a fost văzut purtând perechea nelansată „Brick After Brick”, aceasta fiind prima apariție publică completă a pantofului. Nu-i chiar așa o surpriză că se așteaptă un succes similar cu cel al colaborării anterioare. Lansarea vine după modelul „Brick by Brick” Air Jordan 4 de anul trecut, care a fost aclamat pe scară largă și considerat unul dintre sneakerșii de top ai anului.

Preț și disponibilitate pentru Air Jordan 4 Brick After Brick

Deși nu a fost confirmată o dată exactă de lansare, sneakerșii Nigel Sylvester x Air Jordan 4 Retro OG SP Brick After Brick sunt așteptați în luna mai. Prețul de retail va fi de 230 de dolari. Aceștia vor fi disponibili în aplicația Snkrs de la Nike, pe nigelsylvester.com și la anumiți retaileri Jordan Brand.

Codul de stil pentru această pereche este IQ8055-100, iar combinația de culori (o paletă destul de neutră, dar cu accente puternice) este Sail/Cinnabar/Anthracite/Muslin.