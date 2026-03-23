Produsele faciale de tip „flash” sunt, o scurtătură către acea strălucire a tenului care, în mod normal, apare doar după un tratament cosmetic profesional. Nu de puține ori auzi expresia „un tratament facial într-o sticlă”, și nu e doar o strategie de marketing. „Este o modalitate de a sublinia eficiența produselor topice,” explică Dr. Anetta Reszko, medic dermatolog certificat din New York.

Aceste formule sunt concepute pentru a „imita tipurile de rezultate la care te-ai aștepta de la un tratament profesional.” E drept că niciun produs cosmetic nu va oferi rezultatele exacte ale unui tratament de salon, dar se apropie destul de mult.

Ce sunt, de fapt, aceste tratamente „flash”?

Spre deosebire de produsele care se concentrează pe un singur pas, formulele „flash” combină exfolierea, hidratarea, iluminarea și netezirea într-un singur produs multifuncțional. „În practică, termenul «tratamente faciale flash» este folosit pentru a descrie rutine simplificate, axate pe rafinarea generală a pielii și pe strălucire,” adaugă Dr. Reszko. mai puțini pași, dar cu rezultate mai vizibile.

Dar chiar pot înlocui un tratament la salon? Să fim serioși. „Pe termen lung, nu, un «tratament facial într-o sticlă» nu va înlocui un tratament facial profesional,” spune esteticiana Michelle Ventresca. Și totuși, ea adaugă că multe dintre aceste produse „funcționează minunat pentru a oferi acea strălucire instantanee pe care o dorim cu toții.” Diferența constă în accesul la tehnologii superioare, deoarece în saloane se folosesc „anumite peelinguri chimice și tehnologii pe care doar profesioniștii autorizați le pot folosi.”

Laneige Water Bank Aqua Facial Serum (36 de dolari) se inspiră din tratamentele „aqua peel” din Coreea. Formula sa combină exfolianți blânzi – AHA, BHA și PHA – cu un complex de hidratare profundă, reușind simultan să refacă suprafața pielii și să o hidrateze. „Acesta este unul dintre produsele la care apelez când pielea arată ternă, obosită sau pur și simplu dezechilibrată,” mărturisește Michelle Ventresca. Secretul stă în echilibrul dintre acizi și ingredientele de susținere a barierei pielii: „Obții reînnoire fără acea senzație de piele strânsă, uscată,” completează ea.

Iar părerile utilizatorilor confirmă acest lucru. „În ciuda faptului că am un ten mixt, non-sensibil, nu am fost niciodată adepta includerii serumurilor cu BHA (sau AHA) în rutina mea obișnuită,” spune Sarah Han, editor de comerț. „Totuși! Deși are o concentrație de 7,7% acizi exfolianți, Water Bank Aqua Facial nu provoacă nicio iritație… în majoritatea dimineților de după aplicare, punctele mele negre par mai puțin aparente, iar pielea mea arată în general mai luminoasă și mai sticloasă.”

Christa Joanna Lee, cu un ten sensibil și uscat, adaugă: „După aproximativ trei săptămâni, am început să observ acea strălucire subtilă și sănătoasă – ca și cum pielea mea se recupera la maximum după o iarnă nebună și aspră.”

Efect de gheață și lifting instant

Masca Cryo-Flash de la Clarins (80 de dolari) încearcă să reproducă acasă efectul de șoc termic al tratamentelor cu globuri de gheață din saloane. Conține un agent de răcire derivat din mentol și castan sălbatic, care ajută la reducerea umflăturilor. După cum explică Dr. Reszko, tratamentele de răcire „pot constrânge vasele de sânge și reduce temporar umflăturile,” motiv pentru care pielea arată mai fermă și mai proaspătă.

Kassidy Silva, director social media, oferă o perspectivă sinceră. „Îmi înlocuiește asta Dysport-ul? Nu. Dar am obținut plusul de luminozitate și fermitate pe care îl căutam în 10 minute.”

Ea recomandă aplicarea unui strat subțire, pentru că „rezultatele sunt similare cu cele obținute cu o aplicare mai groasă, ceea ce face ca borcanele mele să dureze mai mult.”

Soluții rapide pentru pete și textură neuniformă

Pentru petele pigmentare, masca Major Fade Flash de la Dr. Idriss (48 de dolari) folosește un trio de acizi (tranexamic, glicolic și lactic) pentru a estompa vizibil pigmentarea. „Am un grad sănătos de scepticism față de orice produs care pretinde că funcționează într-o clipă, dar masca Dr. Idriss Major Fade Flash face cu adevărat o diferență într-o singură aplicare de 10 minute,” spune Dianna Singh, director de features.

Dacă problema este textura, dischetele Elemis Dynamic Resurfacing Facial Pads (67 de dolari) sunt o soluție rapidă. Acestea combină exfolierea chimică (acid lactic) cu cea fizică. „La aproximativ o oră după ce le-am folosit, pielea mea arăta surprinzător de netedă și luminoasă. Pot spune cu siguranță că le voi adăuga în rotația mea zilnică,” afirmă Elizabeth Gulino, redactor senior.

Și mai există și Tata Harper 5-Minute Facial (24 de dolari), un ritual în doi pași care include un demachiant exfoliant și o mască de refacere. Dr. Reszko laudă acest duo: „Oferă exfoliere, hidratare și strălucire imediată în doar doi pași, imitând îndeaproape efectele unui tratament facial profesional.”

Variante puternice pentru tenul avansat

Pentru cine are deja tenul obișnuit cu acizii, există opțiuni mai intense. Ole Henriksen Dewtopia 25% Acid Flash Facial (50 de dolari) este o mască puternică, cu 25% AHA și PHA, plus acid salicilic. „Acest tratament facial flash pentru acasă rafinează textura și îmbunătățește claritatea prin exfoliere controlată,” notează Dr. Reszko.

Numai că prețul poate urca destul de mult. Un exemplu este U Beauty Resurfacing Facial Peel, care costă 188 de dolari. Acesta folosește o tehnologie proprie (Siren Capsule Technology) pentru a livra acizi precum glicolic, salicilic și tartric exact unde este nevoie, ajutând la „țintirea texturii neuniforme, a congestiei și a aspectului tern într-un singur pas.” Formula include și retinyl palmitate, un derivat blând de vitamina A, deci protecția solară devine obligatorie.

Până la urmă, un tratament acasă poate fi la fel de relaxant ca unul la spa, dacă știi cum să creezi atmosfera. Michelle Ventresca are un sfat simplu: „Creează un mediu asemănător unui spa – diminuează luminile, îmbracă un halat confortabil, adaugă o mască facială, aprinde o lumânare și acordă-ți timp.” Pentru un plus de efect, ea recomandă globurile de gheață din oțel inoxidabil. „Le folosesc în toate tratamentele mele faciale și este partea preferată a fiecărui client.”