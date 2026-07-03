Goldwell

Goldwell Dualsenses Just Smooth ulei pentru par indisciplinat

Goldwell Dualsenses

Just Smooth

De ce: Acest ulei este ideal pentru a netezi și a controla părul rebel, lăsându-l moale și ușor de aranjat, fără a-l încărca.

Pentru cine: Este perfect pentru persoanele cu păr creț, ondulat sau predispus la electrizare.

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