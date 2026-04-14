Anne Hathaway a demonstrat o tranziție vestimentară spectaculoasă luni, la New York, cu ocazia premierei filmului „Mother Mary”. Actrița a participat atât la proiecția specială, cât și la petrecerea de după, moment în care a schimbat o pereche de pantofi Christian Louboutin cu o alta, de la Versace, mult mai îndrăzneață.
Look-ul de pe covorul roșu
Pe covorul roșu de la Metrograph, Hathaway a apărut într-o rochie custom semnată Lever Couture. Creația era compusă din fâșii de material alb, transparent, stratificate într-un mod abstract și avea o crăpătură adâncă pe picior. Piesa de rezistență a fost însă încălțămintea: pantofii Miss Z de la Louboutin.
E drept că modelul ăsta e gândit să fie o opțiune mai confortabilă (cu un branț căptușit și mai mult spațiu la degete), fiind lansat la începutul anului 2025. Actrița a ales o versiune metalizată, într-o nuanță vintage rose, care completa perfect rochia. Modelul a devenit rapid popular printre vedete precum Ciara, Dua Lipa, Heidi Klum și Zendaya, deși brandul a precizat că inspirația a fost, de fapt, Generația Z. Ținuta a fost completată de bijuterii Bulgari, brand al cărui ambasador este.
Trecerea la ținuta de petrecere
Iar pentru petrecerea de după, care a avut loc în Lower East Side, lucrurile s-au schimbat radical. Hathaway a trecut la polul opus al spectrului cromatic, optând pentru o ținută de noapte all-black. Aceasta a constat dintr-o rochie Coperni, modelul Zero Waste Draped, și o pereche de pantofi cu platformă Aetivas de la Versace.
Cu vârful ascuțit, o platformă masivă, un toc gros și înalt și trei barete subțiri în jurul gleznei, pantofii s-au potrivit perfect cu atmosfera evenimentului.
O alegere mult mai dramatică.
Un program încărcat pentru actriță
Numai că apariția de luni, 13 aprilie, a fost doar o scurtă pauză într-un program aglomerat. Anne Hathaway a fost extrem de ocupată în ultima perioadă cu promovarea filmului „The Devil Wears Prada 2”, călătorind prin lume alături de Meryl Streep și restul distribuției.
V-ați întrebat ce alți pantofi a mai purtat? Ei bine, lista e destul de lungă. Pentru acest turneu de presă, actrița a fost văzută purtând pantofi transparenți Gianvito Rossi, dar și o reinterpretare a celebrilor pantofi Valentino Rockstud, semnată de Alessandro Michele.