Anne Hathaway a demonstrat o tranziție vestimentară spectaculoasă luni, la New York, cu ocazia premierei filmului „Mother Mary”. Actrița a participat atât la proiecția specială, cât și la petrecerea de după, moment în care a schimbat o pereche de pantofi Christian Louboutin cu o alta, de la Versace, mult mai îndrăzneață.

Look-ul de pe covorul roșu

Pe covorul roșu de la Metrograph, Hathaway a apărut într-o rochie custom semnată Lever Couture. Creația era compusă din fâșii de material alb, transparent, stratificate într-un mod abstract și avea o crăpătură adâncă pe picior. Piesa de rezistență a fost însă încălțămintea: pantofii Miss Z de la Louboutin.

E drept că modelul ăsta e gândit să fie o opțiune mai confortabilă (cu un branț căptușit și mai mult spațiu la degete), fiind lansat la începutul anului 2025. Actrița a ales o versiune metalizată, într-o nuanță vintage rose, care completa perfect rochia. Modelul a devenit rapid popular printre vedete precum Ciara, Dua Lipa, Heidi Klum și Zendaya, deși brandul a precizat că inspirația a fost, de fapt, Generația Z. Ținuta a fost completată de bijuterii Bulgari, brand al cărui ambasador este.

Recomandari Anne Hathaway poartă la Tokyo pantofii Valentino Rockstud din colecția 2026

Trecerea la ținuta de petrecere

Iar pentru petrecerea de după, care a avut loc în Lower East Side, lucrurile s-au schimbat radical. Hathaway a trecut la polul opus al spectrului cromatic, optând pentru o ținută de noapte all-black. Aceasta a constat dintr-o rochie Coperni, modelul Zero Waste Draped, și o pereche de pantofi cu platformă Aetivas de la Versace.

Cu vârful ascuțit, o platformă masivă, un toc gros și înalt și trei barete subțiri în jurul gleznei, pantofii s-au potrivit perfect cu atmosfera evenimentului.

O alegere mult mai dramatică.

Recomandari Anne Hathaway readuce la modă pantofii disprețuiți în Diavolul se îmbracă de la Prada

Un program încărcat pentru actriță

Numai că apariția de luni, 13 aprilie, a fost doar o scurtă pauză într-un program aglomerat. Anne Hathaway a fost extrem de ocupată în ultima perioadă cu promovarea filmului „The Devil Wears Prada 2”, călătorind prin lume alături de Meryl Streep și restul distribuției.

V-ați întrebat ce alți pantofi a mai purtat? Ei bine, lista e destul de lungă. Pentru acest turneu de presă, actrița a fost văzută purtând pantofi transparenți Gianvito Rossi, dar și o reinterpretare a celebrilor pantofi Valentino Rockstud, semnată de Alessandro Michele.