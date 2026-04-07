Anne Hathaway a captat toate privirile la premiera din Tokyo a filmului „The Devil Wears Prada 2”, luni, 6 aprilie. Actrița a promovat o nouă versiune a emblematicilor pantofi Valentino Garavani Rockstud, creați de Alessandro Michele pentru colecția pre-fall 2026.

Un Rockstud reinventat de Alessandro Michele

Revenită în rolul lui Andy Sachs din filmul original lansat în 2006, Hathaway a prezentat un stil de pantof care redefinește un clasic. Ce-i drept, e o variantă modernă. Noul design, semnat de Michele, păstrează celebrele ținte piramidale inspirate de arhitectura romană, dar aduce și elemente noi: un vârf ușor alungit cu un detaliu metalic auriu, o estetică ultra-subțire cu multiple barete și un decupaj fin la baza degetelor.

un look fresh.

Recomandari Anne Hathaway poartă pantofi de 2.200 de dolari în turneul The Devil Wears Prada 2

Ținuta de la premiera din Tokyo

Pentru evenimentul din Japonia, pantofii Rockstud au fost asortați cu o rochie spectaculoasă. Vorbim despre o creație strapless din colecția haute couture Valentino „Specula Mundi”. Iar paleta cromatică (negru, alb și un strop de roșu tematic) a completat perfect designul cu fustă bufantă și o formă structurată de cocon.

O alegere deloc surprinzătoare

Dar de ce tocmai acest pantof? V-ați gândit vreodată la strategia din spate? Apariția nu este deloc întâmplătoare. Un pantof Rockstud a fost prezentat în mod proeminent încă din teaser-ul filmului, lansat în noiembrie, iar la scurt timp brandul a început să promoveze intens stilurile Rockstud disponibile la vânzare. Apoi, Michele a prezentat colecția pre-fall cu noile sale interpretări.

Legătura actriței cu brandul este una de lungă durată. Hathaway a fost o prietenă apropiată a regretatului designer și a purtat creațiile casei de nenumărate ori. Ba chiar, în 2025, actrița i-a onorat pe Garavani și pe Giancarlo Giammetti cu premiul John B. Fairchild la gala WWD Honors.

Recomandari Anne Hathaway readuce la modă pantofii disprețuiți în Diavolul se îmbracă de la Prada

Stilul din turneul de promovare

Turneul de promovare pentru „The Devil Wears Prada 2” este, cum era de așteptat, un adevărat spectacol de modă. Atât Anne Hathaway, cât și colega sa Meryl Streep, au livrat ținute high-fashion în întreaga lume. Înainte de Tokyo, la evenimentul din Mexico City de pe 30 martie, Hathaway a purtat o pereche dramatică de cizme peste genunchi de la Stella McCartney, dar și pantofi Schiaparelli cu un decupaj inedit în formă de gaură de cheie.