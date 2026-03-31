Anne Hathaway a revenit în pantofii lui Andy Sachs. Actrița și colega sa, Meryl Streep, au dat startul turneului mondial de presă pentru „The Devil Wears Prada 2”, evenimentul debutând luni în Mexico City, Mexic. Și, cum era de așteptat, ținutele au fost la înălțime încă din prima zi.

Ținuta de la premieră

Pentru premiera mondială a filmului, care a avut loc la Muzeul Anahuacalli, Hathaway a sosit într-un ansamblu Stella McCartney din colecția de toamnă 2026. Ținuta a fost stilizată exact ca pe podium, la prezentarea de la începutul acestei luni. Iar cizmele din piele vegană au reușit să fie în centrul atenției, chiar și alături de o rochie vibrantă cu paiete. Pantofii aveau un design peste genunchi, cu o croială lejeră, și un toc conic din lemn de aproximativ trei inci (7,6 cm). Actrița a asortat cizmele cu ciorapi gri transparenți și o minidres roz cu paiete, cu mâneci lungi și fustă evazată.

Pantofii Schiaparelli de 2.200 de dolari

Înainte de premieră, Hathaway și Streep au participat la o sesiune de Q&A și la o conferință la Casa Azul. Aici, Anne Hathaway a optat pentru pantofii Schiaparelli Keyhole, al căror preț de retail este de 2.200 de dolari. Realizați din piele lăcuită neagră, pantofii cu vârf ascuțit sunt decorați cu detaliul metalic auriu specific casei de modă, în formă de gaură de cheie. Pantoful are un toc de 105 mm, ușor evazat, care a accentuat forma picioarelor actriței. Ea a completat look-ul cu o fustă creion cu franjuri și o cămașă de cowboy, ambele Schiaparelli, și o curea bijuterie Schiaparelli în formă de ochi, aurie.

Alegerea accesibilă a lui Meryl Streep

Dar Meryl Streep, care își reia rolul Mirandei Priestly, a pășit în energia personajului său, dar cu o alegere mult mai pământeană. Hai să vedem ce a purtat colega sa de platou. Actrița a ales pantofii Amilie de la Aldo, într-o nuanță de roșu mediu, care costă doar 110 dolari. Stilul Amelie are un design slingback, cu un toc stiletto de 3,75 inci (aproximativ 9,5 cm) și un vârf ascuțit închis.

V-ați fi așteptat la o asemenea diferență de preț între ținutele celor două staruri?

Ce știm despre noul film

„The Devil Wears Prada 2” ajunge în cinematografe pe 1 mai. Acțiunea o readuce în prim-plan pe Miranda Priestly și revista „Runway” în lupta lor cu Emily Charlton (interpretată de Emily Blunt), fosta ei asistentă devenită rivală. Cele două se luptă pentru veniturile din publicitate pe fondul declinului presei scrise, în timp ce Miranda se apropie de pensionare.