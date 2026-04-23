Anne Hathaway a fost surprinsă recent în Londra, la sediul BBC Radio 2, unde promovează noul film „The Devil Wears Prada 2”. Actrița a afișat o ținută office, completată de o pereche de pantofi stiletto Christian Louboutin într-o nuanță elegantă de burgundy, care i-a complimentat perfect tonul pielii.

O ținută office cu un accent neașteptat

La prima vedere, o ținută sobră. Anne Hathaway a purtat un ansamblu din colecția de toamnă 2026 a brandului Stella McCartney. Acesta era compus dintr-un pulover gri cu mânecă lungă și o fustă până la genunchi, dar lucrurile nu sunt atât de simple. Ținuta a fost scoasă din anonimat de un peplum din blană artificială maro, aplicat în jurul taliei. Iar puloverul stil cardigan avea patru nasturi care se închideau doar până la jumătate. Look-ul a fost completat de ochelarii de soare Bvlgari Serpenti, negri cu accente aurii.

Pantofii Iriza 100, piesa de rezistență

Piesa centrală a ținutei a fost, de departe, încălțămintea. Actrița a ales modelul Iriza 100 de la Christian Louboutin, realizat din piele întoarsă într-o nuanță luxoasă de roșu închis. Acești pantofi se disting prin decupajul adânc de pe lateral, care lasă expusă partea interioară a piciorului (un efect cunoscut sub numele de d’orsay).

Acesta este detaliul care îi diferențiază de alte modele celebre Louboutin, precum So Kate sau Pigalle.

Pe lângă acest aspect, modelul Iriza are un vârf ascuțit și un decolteu foarte jos, ceea ce îi conferă un aer feminin și seducător. Pantofii sunt montați pe un toc stiletto subțire de 100 mm și, bineînțeles, au celebra talpă roșie, semnătura casei Louboutin.

Cât costă și unde se găsesc

Pe bune, v-ați întrebat vreodată cât ajunge o astfel de pereche? Ei bine, modelul purtat de Anne, din piele întoarsă burgundy, nu este disponibil în prezent pe site-ul oficial al designerului francez. În schimb, varianta din piele de vițel lăcuită, pe negru și bej, poate fi achiziționată la prețul de 945 de dolari. Pentru cine își dorește neapărat nuanța burgundy, aceasta poate fi găsită pe alte site-uri de retail de lux.

Un nou „Diavolul se îmbracă de la Prada”

Dar actrița nu a venit la Londra doar pentru o plimbare. Ea își promovează cel mai nou proiect, „The Devil Wears Prada 2”, unde își reia rolul Andreei Sachs. În noul film, Andy se reîntâlnește cu fostul ei șef, Miranda Priestly, redactorul-șef al revistei fictive Runway. De data aceasta, povestea se concentrează pe lupta revistei împotriva lui Emily Charlton (interpretată de Emily Blunt), fosta asistentă devenită un director rival. Din distribuție fac parte și Meryl Streep și Stanley Tucci, iar filmul va ajunge în cinematografe pe 1 mai.

Hathaway a alternat mai multe perechi de pantofi de lux în timpul acestui turneu de presă, de la pantofii Le Silla Uma și sandale personalizate Louis Vuitton, până la sandale Jimmy Choo și Aquazzura Bonita.