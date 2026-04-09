Lumea fotbalului românesc este în doliu după moartea lui Mircea Lucescu la vârsta de 80 de ani, pe 7 aprilie. Ca un ultim omagiu, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că viitorul stadion al clubului Dinamo va purta numele marelui antrenor, o decizie menită să onoreze contribuția sa uriașă la sportul românesc.

Anunțul oficial făcut de ministru

Prezent la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu, Cătălin Predoiu a vorbit în numele Ministerului Afacerilor Interne și al clubului Dinamo, subliniind rolul esențial pe care Lucescu l-a avut în modernizarea fotbalului. El a confirmat că se vor iniția imediat demersurile legale pentru redenumirea arenei.

„Ministerul Afacerilor Interne, precum și Clubul Dinamo București, întreaga suflare a marii familii a Ministerului Afacerilor Interne, eu personal și colegii din conducerea Ministerului și a armelor și a Clubului Dinamo aici prezenți, exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu, precum și regretul profund pentru plecarea prematura a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc și profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională recunoscută în toată lumea. În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în țara noastră, dar și în fotbal mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al Clubului Dinamo, stadionul Dinamo Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște pe Marele Mircea Lucescu!”, a transmis Cătălin Predoiu.

Un omagiu pe Arena Națională

Dar cum s-a ajuns la această decizie? Anunțul a venit într-un cadru solemn, la priveghiul organizat la Arena Națională, unde sute de oameni au venit să-și ia rămas bun de la cel care a fost „Il Luce”. Trupul neînsuflețit al antrenorului a fost depus acolo, permițând fanilor și personalităților să îi aducă un ultim tribut. Și, hai să fim serioși, gestul era cumva de așteptat pentru o asemenea legendă a sportului.

Ultima dorință a lui ‘Il Luce’

Dincolo de gesturile oficiale, ultimele zile ale lui Mircea Lucescu dezvăluie devotamentul său total pentru fotbal, chiar și în fața morții. Șeful Secției de Cardiologie de la Spitalul Universitar, Dragoș Vinereanu, a povestit care a fost ultima dorință a antrenorului, o mărturisire cutremurătoare despre pasiunea care i-a definit viața.

„La un moment dat mi-a zis: ‘Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal’. Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului”, a explicat medicul.

O dorință care spune totul.

Lupta din ultimele zile

Stai puțin, cum s-a ajuns aici? Mircea Lucescu era internat încă din 29 martie, după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia. A suferit două infarcturi, iar starea sa (deja fragilă) a devenit rapid critică, decesul survenind pe data de 7 aprilie. Înmormântarea va avea loc vineri, la Cimitirul Bellu din București, și se va desfășura cu onoruri militare.