Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, s-a reinventat complet în Dubai și a intrat în lumea designului vestimentar. Vedeta creează rochii de poveste, iar prețul pentru a închiria una dintre piesele sale extravagante pornește de la 3.000 de euro.

De la design interior la modă

După 14 ani de experiență în design interior, Brigitte a decis să facă o schimbare majoră de carieră. Deși a încercat să profeseze în același domeniu și în Dubai, concurența acerbă și capitalul necesar au determinat-o să se reorienteze spre o veche pasiune, moda.

„Eu sunt designer de interior, am intrat 14 ani în acest domeniu și am încercat să fac acest lucru și în Dubai, dar acolo era concurența foarte mare și aveam nevoie de cel puțin 1 milion de euro ca să pot să dezvolt acești bani… Am vrut să îmi vând casa, pentru că nu dispuneam de această sumă, am pus în fața Domnului împreună și Dumnezeu nu a îngăduit”, a mărturisit ea.

Recomandari Iata cea mai scumpa rochie din lume. Valoreaza 4,4 milioane de euro

Pentru a-și perfecționa abilitățile, a urmat cursuri de specialitate la o școală de renume din Dubai, sub îndrumarea unor experți în domeniu. Rezultatul este o colecție spectaculoasă, care îmbină tendințele actuale cu o notă personală de glamour.

Prețuri piperate pentru creații extravagante

Dar cât te costă, pe bune, să porți o astfel de rochie? Pentru închiriere, prețurile nu sunt deloc mici, reflectând munca depusă și materialele folosite.

„Eu închiriez în România și prețul începe de la 3.000 euro pentru o astfel de rochie. Ambele rochii au durat șase săptămâni”, a explicat Brigitte Pastramă.

Recomandari Victoria Beckham a devenit blondă de Paște dar știrea a dispărut misterios

Un preț deloc de neglijat.

Procesul de creație este unul migălos, fiecare piesă având nevoie de până la șase săptămâni pentru a fi finalizată. Și nu e totul. Deși majoritatea rochiilor sunt pentru închiriere, unele pot fi și cumpărate. Spre exemplu, o rochie scurtă, cu detalii speciale, poate depăși suma de 4.000 de lei.

Rochii de Dubai, disponibile în România

Iar vestea bună pentru admiratoarele din țară este că nu trebuie să meargă până în Dubai pentru a proba sau închiria o creație. Colecția sa include de la rochii scurte, potrivite pentru cununia civilă sau petreceri, până la piese spectaculoase, cu trene ample și decolteuri îndrăznețe.

Recomandari Harper Beckham, apariție surpriză la inaugurarea stadionului de 750 mil. $

Brigitte a confirmat că majoritatea creațiilor sale (lucrate cu o atenție meticuloasă la detalii) sunt disponibile și în România. E drept că prețurile reflectă complexitatea designului și finețea materialelor folosite, fiecare rochie fiind o piesă de rezistență.