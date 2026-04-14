Brigitte Pastramă rupe tăcerea despre căsnicia cu Florin Pastramă, care durează de șapte ani. Vedeta a recunoscut că a fost la un pas de divorț, după ce altercațiile publice și problemele financiare aproape au distrus relația. Mărturisirile sunt de-a dreptul tulburătoare.

La un pas de divorț

După șapte ani împreună, Brigitte Pastramă a dezvăluit detalii șocante despre momentele tensionate din căsnicia sa. Se pare că lucrurile au escaladat până la un punct limită, vedeta fiind hotărâtă să pună capăt mariajului din cauza comportamentului abuziv al soțului ei.

„Am vrut să divorțez de el pentru că m-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe din astea publice. Am zis: «Atât am putut să accept și gata, divorțez»”, a declarat Brigitte.

Semnul divin care a oprit totul

Numai ca lucrurile nu s-au încheiat acolo. Chiar dacă decizia părea finală și actele de divorț erau deja depuse la notar, un eveniment neașteptat a schimbat complet cursul evenimentelor. Aflată pe un pat de spital după o operație, Brigitte a avut parte de o experiență pe care o descrie ca fiind una spirituală.

„În momentul în care ne-am despărțit, chiar aveam introdus la notar divorțul, eram pe patul de spital, îmi făcusem o operație și m-am trezit la 5 și jumătate dimineața și am văzut o mână pe perete, exact ca în Biblie, care scria «Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă». Și am zis: «Doamne, nu mă despart, dar nu pentru că el merită, ci pentru că vreau să îți arăt că eu m-am schimbat»”, a povestit vedeta. V-ați fi așteptat la o asemenea întorsătură de situație?

Criza financiară și schimbarea rolurilor

Dincolo de agresiunea fizică, mariajul lor a fost testat serios și de probleme financiare. Când locația lor de evenimente a fost închisă, relația a fost pusă la grea încercare. Până la urmă, cum vine asta cu banii? E drept că pot strica multe.

„Era să ne despărțim pentru că, într-un fel, a fost vina lui, dar cu chestia asta ne-am dat seama că trebuie să fim mai responsabili, că banii nu cresc în copaci”, a explicat ea. Această perioadă dificilă a marcat un punct de cotitură, forțându-l pe Florin să-și asume mai multe responsabilități. „Până atunci mai mult l-am sprijinit eu, și pe soțul meu, și pe familia lui, pe care i-am ajutat mult. Vine vremea când rolurile trebuie să se schimbe și a înțeles că era rândul lui. Acum avea două lucruri de făcut: să renunțe și să mă lase doar pe mine ca sprijin și el să fie un laș sau să ia taurul de coarne și să învețe să mă sprijine, lucru pe care l-a făcut”, a adăugat Brigitte.

Credința, stâlpul relației

Iar această transformare a lui Florin a avut, se pare, o componentă spirituală puternică. Brigitte consideră că apartenența lor religioasă (ambii fiind penticostali) a jucat un rol decisiv în schimbarea lui.

„Poate l-a ajutat faptul că suntem penticostali, pocăiți, și frica de Dumnezeu l-a făcut să se schimbe și să fie responsabil.”

O declarație tranșantă.

Astăzi, Brigitte susține că au o relație mai echilibrată, în care fiecare își aduce contribuția. Perioadele grele au avut și un efect neașteptat asupra ei, apropiind-o mai mult de divinitate. „A fost foarte greu, dar în perioada aceea m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu”, a spus vedeta.