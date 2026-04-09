Jurnalista Emma Zeicescu și partenerul ei, Claudiu Popa, au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de 13 ani. Anunțul a fost făcut chiar de ea, printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a explicat motivele din spatele acestei decizii dificile. Cei doi au împreună un băiat, Idris Rafael.

Anunțul neașteptat al separării

Într-o postare care a adunat rapid numeroase reacții, Emma Zeicescu a vorbit deschis despre finalul unei povești de iubire care a durat mai bine de un deceniu. Ea a subliniat că decizia nu a fost una de moment, ci rezultatul unui proces lung, în care ambii au încercat să salveze relația. Iar mesajul ei a fost cât se poate de sincer și direct.

„Ne-am separat, după 13 ani în care am construit împreună o poveste importantă din viața noastră. Au fost ani cu multă implicare, învățare și momente care ne-au definit ca oameni. Am crezut sincer că, acolo unde există iubire, orice obstacol poate fi depășit. Din păcate, există și situații în care, în ciuda eforturilor, lucrurile se schimbă, iar iubirea se transformă”, a mărturisit jurnalista.

Ea a continuat, explicând că procesul este unul dureros, dar asumat. „Alegem să mergem mai departe separat, fără a transforma acest moment într-unul mai dureros decât este deja. Despărțirea nu este o bucurie pentru nimeni, ci un proces dificil, care cere maturitate, asumare și echilibru emoțional.”

Prioritatea absolută este fiul lor

Dincolo de durerea separării, cea mai mare grijă a celor doi este bunăstarea fiului lor, Idris Rafael. Emma Zeicescu a ținut să precizeze că vor rămâne o echipă unită pentru creșterea și educația lui. Și, până la urmă, ce este mai important pentru un copil decât stabilitatea părinților, chiar și atunci când nu mai formează un cuplu?

„Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru, Rafael. El are nevoie de liniște, stabilitate și de doi părinți care, chiar dacă nu mai sunt împreună ca parteneri, rămân uniți în rolul lor de a fi părinți”, a scris ea.

Un apel la discreție a încheiat mesajul.

„În această perioadă, avem nevoie de discreție, răbdare și înțelegere. Este un moment delicat, mergem mai departe cu respect pentru ceea ce a fost și cu speranța că fiecare dintre noi își va găsi echilibrul și liniștea personală. Vă mulțumim pentru înțelegere!”

Nu este prima tentativă de despărțire

Numai că lucrurile nu sunt chiar la prima criză. Relația celor doi a mai trecut printr-un moment extrem de dificil în 2018, când au anunțat, tot public, că se despart. La vremea aceea, fiul lor, Idris Rafael, avea doar trei ani și jumătate (o vârstă extrem de fragedă pentru a procesa astfel de schimbări).

Mesajul de atunci era unul plin de speranță. „Claudiu şi Emma încep, de azi, o nouă călătorie, separat. Ne dorim ca fiecare drum să ne întărească şi să ne facă mai înţelepţi. Pentru fiecare gând bun pe care ni-l dăruiţi, pentru toată dragostea cu care ne-aţi privit şi cu care ne înconjuraţi zi de zi, pentru că ne ajutaţi să devenim mai buni, vă mulţumim din inimi!”, scria Emma Zeicescu în urmă cu aproape 8 ani.

Atunci, cei doi au asigurat pe toată lumea că vor rămâne o familie pentru fiul lor. „Mami, tati şi Idris rămân bineînţeles împreună, în fiecare zi. Fără sfârşit. PS: Nu vom face alte comentarii în legătură cu acest subiect şi vă mulţumim deja pentru înţelegere”. Deși au reușit să depășească acel impas și și-au mai acordat o șansă, se pare că de data aceasta decizia este una definitivă.