Moartea legendarului antrenor Mircea Lucescu a lăsat un gol imens în sufletele tuturor. La o săptămână de la dispariția sa, nepotul său, Matei Lucescu, a făcut o dezvăluire emoționantă despre o dorință profundă a bunicului său, una legată, cum altfel, de fotbal.

Un muzeu, o promisiune neonorată

Matei Lucescu a povestit despre un vis pe care bunicul său nu a mai apucat să și-l îndeplinească. Era vorba despre o vizită împreună la Muzeul Fotbalului din București. O dorință simplă, la prima vedere, dar încărcată de semnificație. „Am tot vorbit să venim la Muzeul Fotbalului din București să vedem colecția împreună, a insistat să venim, dar n-am apucat”, a mărturisit Matei Lucescu la DigiSport.

Planul era ca marele antrenor să-i arate nepotului său întreaga carieră prin colecția impresionantă de tricouri expusă acolo. Dar timpul, din păcate, nu le-a mai permis să transforme această dorință în realitate.

Istoria văzută pentru prima dată

Vizita la muzeu, făcută în cele din urmă de Matei singur, după moartea bunicului, a fost una copleșitoare. E drept că știa de existența acelor tricouri, dar impactul de a le vedea pe toate la un loc a fost cu totul altul. V-ați gândit vreodată cum e să vezi fizic istoria familiei tale expusă într-un muzeu?

„E prima oară când am ocazia să le văd pe toate expuse. Fiind tricourile lui, el nu avea obișnuința să le scoată să se uite la ele. E frumos și puternic să vezi istoria și fizic, nu doar în imagini”, a recunoscut el.

O experiență cu totul specială.

Bunicul, dincolo de antrenor

Deși lumea îl știe pe Mircea Lucescu (cunoscut drept „Il Luce”) drept un titan al fotbalului, pentru familie lucrurile stăteau puțin diferit. Cariera sa tumultuoasă l-a ținut adesea departe de casă, iar rolul principal în educația nepoților a fost jucat de soția sa, doamna Neli. „De noi s-a ocupat bunica, Mircea era ocupat cu fotbalul. Pot să vă zic sigur că ne-a dus în toate muzeele din Europa, sigur le-am văzut pe toate”, a povestit Matei.

Iar pentru el, imaginea publică a antrenorului de succes pălește în fața amintirilor personale. Până la urmă, legătura de sânge e mai presus de orice trofeu. „Pentru mine a fost bunicul, doar așa l-am văzut, nu ca pe un antrenor de fotbal, nu ca pe un mare sportiv”, a subliniat nepotul său.

O moștenire ce depășește fotbalul

Pierderea a fost resimțită profund nu doar de familie, ci de o întreagă comunitate. Amploarea evenimentelor de la funeralii a fost o dovadă a impactului pe care Mircea Lucescu l-a avut. Matei Lucescu a fost impresionat de valul de afecțiune și de sprijinul primit în acele momente dificile.

„Toți am fost impresionați cu adevărat de oamenii care au venit la priveghi, de amploarea evenimentului, de cei care ne-au ajutat să organizăm înmormântarea, tot sprijinul pe care l-am avut în aceste momente grele”, a declarat el.

Moștenirea lăsată de „Il Luce” nu se măsoară doar în cupe și medalii. Dincolo de cifre, rămân amintirile, valorile și impactul uman, iar Matei Lucescu a concluzionat perfect acest lucru: „e frumos să vezi că după fiecare meci au rămas niște amintiri, nu numai imagini”.