Directorul Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia, a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre moartea lui Mircea Lucescu. Jurnalistul, prieten de peste 50 de ani cu antrenorul, a confirmat că acesta fusese diagnosticat cu leucemie la începutul anului 2026, o boală care i-a grăbit sfârșitul la 80 de ani.

Diagnosticul ținut secret

Informația despre boala cruntă a fost ținută departe de ochii presei, din dorința de discreție. Totul a evoluat fulgerător. „Acum două luni, două luni și jumătate, nu avea absolut nimic. A apărut leucemia care a complicat totul”, a explicat Ioanițoaia. El a adăugat că, deși s-a încercat ascunderea adevărului, realitatea a fost implacabilă. „De fapt, de la leucemie i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul, am zis că e o chestiune personală, dar leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul.”

Un luptător până la capăt

Mircea Lucescu a refuzat să accepte diagnosticul medicilor și a vrut să antreneze în continuare. Era în firea lui. „El a fost un luptător, pentru el nicio cauză nu a fost dinainte pierdută. Inițial nu a vrut să creadă. La un moment dat părea că știe, dar că maschează”, a povestit jurnalistul. Iar pasiunea pentru fotbal a fost mai presus de orice avertisment medical, ba chiar și de propria siguranță.

Recomandari Jesy Nelson dezvăluie că gemenele ei au SMA, boala ce afectează 1 din 14.000 de nou-născuți

V-ați fi putut imagina un Mircea Lucescu stând departe de teren? Probabil că nu.

Până la urmă, decizia de a merge la meciul de la Istanbul i-a aparținut în totalitate, fiind un risc pe care și l-a asumat conștient. „Dacă i s-ar fi interzis să meargă la meciul de la Istanbul, ar fi fost probabil și mai rău din punct de vedere sufletesc. A fost destinul lui, a trăit în viteză toată viața și, din păcate, a și murit în viteză, foarte repede. Viața lui a fost fotbalul”, a mărturisit Ioanițoaia la Prima Sport 1. Jurnalistul (care a acționat ca un intermediar între medici și antrenor) a avut o discuție sinceră cu prietenul său. „I-am zis «Mircea, vezi că e groasă, asta spun doctorii». Și a zis «n-am ce să fac, așa am început, dacă e cazul, așa termin». Și-a asumat un risc care până la urmă s-a dovedit fatal.”

Ultimele zile și prăbușirea organismului

Ovidiu Ioanițoaia l-a vizitat aproape zilnic pe Lucescu în ultima perioadă, fiind martor la degradarea rapidă a stării sale de sănătate. Organismul antrenorului pur și simplu a cedat în fața bolii, nemaiavând puterea să lupte. „Am fost aproape zilnic la el, uneori și de două ori pe zi. Imunitatea lui era foarte scăzută”, a povestit acesta. Detaliile sunt dureroase. „A avut la un moment dat un furuncul care trebuia să treacă în 2-3-4 zile, a fost și deschis chirurgical, la el nu a trecut nici în două săptămâni, pentru că organismul nu mai răspundea.”

Recomandari Răzvan Lucescu, imagini copleșitoare alături de nepoți la priveghiul tatălui său

Nici tratamentele nu mai dădeau rezultate. Medicii au încercat tot ce era posibil, dar fără succes. „La tratamentele hematologice la fel, doctorii au tot schimbat, au tot căutat, au tot îmbunătățit, au tot modificat, niciunul dintre răspunsuri nu a fost cel scontat, organismul pur și simplu s-a prăbușit.”

Ultima promisiune „Hai că mâine ies la un cappuccino”

Dar chiar și în aceste condiții, spiritul lui „Il Luce” a rămas viu. Nimeni nu se aștepta la un deznodământ atât de rapid, mai ales după ultima lor conversație telefonică. Ioanițoaia și-a amintit cu emoție ultimele cuvinte schimbate cu prietenul său, cu o seară înainte de tragedie.

„Joi seara am vorbit ultima oară la telefon cu el, era chiar în formă, avusese o zi, două, mai mohorâte. Joi seara, pe la 8 și jumătate, era chiar vesel, mi-a zis «Hai că mâine ies, mă duc acasă, fac și eu un duș și după ieșim la un cappuccino»”, a încheiat directorul Gazetei Sporturilor.