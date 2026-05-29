Christopher Schwarzenegger (28 ani) a apărut într-o formă fizică de invidiat în cele mai recente fotografii de familie publicate după weekendul de Memorial Day. Mezinul familiei formate din Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver și-a etalat noua siluetă într-un costum negru impecabil, la o nuntă la care a participat alături de frații săi și de cumnatul Chris Pratt.

Știm cu toatele cât de delicat este subiectul greutății în familie, mai ales când ești copilul unui fost campion mondial la culturism. Dincolo de transformarea fizică spectaculoasă, povestea lui ne arată exact cum ar trebui gestionată problema greutății de către părinți, fără rușinare și fără presiune toxică.

O lecție de parenting despre acceptare

Iar dacă dăm puțin timpul înapoi, vedem că lupta lui cu kilogramele nu este una nouă. Părinții săi, care s-au despărțit în 2011, au încercat constant să îi ofere un mediu echilibrat, alături de frații săi Katherine (36 de ani), Christina (34 de ani) și Patrick (32 de ani).

Katherine a postat imaginile pe Instagram cu mesajul: „Și uite așa petreci un weekend de 3 zile”. Fotografiile îl arată pe Christopher zâmbind relaxat, extrem de elegant, iar fanii au reacționat imediat cu mesaje de susținere și admirație.

Cum a gestionat celebrul său tată această situație de-a lungul anilor? Într-un interviu preluat recent de Hellomagazine, Arnold Schwarzenegger a explicat foarte sincer cum a abordat această problemă sensibilă acasă, fără să își facă fiul să se simtă inadecvat.

„Nu m-aș fi dus niciodată să-i spun, ești supraponderal. Pur și simplu am continuat să introducem alimente sănătoase.” – Arnold Schwarzenegger, tatăl lui Christopher

Fostul guvernator a adăugat că l-au obișnuit cu ideea de sală de sport, așteptând ca motivația să vină firesc. „Și apoi, de nicăieri, a decis că vrea să fie slab. Și acum este. Deci asta este, fireste fantastic, autodisciplina și automotivația. Am simțit mereu că într-o zi va trebui să vină de la el, și a venit”, a detaliat actorul.

Declicul și motivația personală

Și totuși, ce anume a declanșat această schimbare radicală?

Tânărul de 28 de ani, care este în prezent vicepreședinte al Special Olympics, a povestit anul trecut că procesul a început în 2019, în timpul unei călătorii în Australia. A realizat atunci cât de mult îl împiedica greutatea să se bucure de activitățile zilnice pe care și le dorea cu adevărat.

„Am vrut să merg să fac skydiving. Iar prietenii mei au zis, da, nicio șansă. Mi-am zis, da, nu pot face skydiving.” – Christopher Schwarzenegger, fiul lui Arnold Schwarzenegger

Acel refuz a fost un semnal de alarmă. Nu a urmat o transformare peste noapte, ci un proces lung, plin de încercări și erori (exact cum ni se întâmplă și nouă, când încercăm să schimbăm un obicei adânc înrădăcinat).

Cifrele de pe cântar nu spun niciodată toată povestea.

Deși a slăbit zeci de kilograme, Christopher recunoaște că nu se simte încă la stadiul de „fotografie de după” și că mai are de lucrat. Procesul său de transformare continuă și în prezent, iar decizia de a-și menține noul stil de viață rămâne o provocare zilnică pe care o navighează cu multă răbdare.