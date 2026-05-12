Ai observat vreodată fascinația noastră continuă pentru frumusețea tipic franțuzească? Fie că vorbim despre acea pată de culoare ușoară ca un fulg pe buze sau despre cel mai faimos breton din lume, estetica pariziană dictează din nou regulile în materie de stil. Doar că de data aceasta, schimbarea vine direct de la un expert din Los Angeles, care a transformat un detaliu subtil într-o tendință globală pentru păr.

Cum a luat naștere tehnica șuvițelor franțuzești

Travis Ogletree, fondatorul Treehouse Studio, s-a simțit atât de energizat de această estetică în timpul Paris Fashion Week, încât a inventat o nouă tehnică de vopsire a părului pentru a imita exact ceea ce a văzut acolo. Așa au apărut șuvițele franțuzești (the French-girl highlight).

„Am fost cu adevărat inspirat de abordarea culorii care necesită puțină întreținere, bazată pe principiul less-is-more, pe care o tot vedeam”, explică el.

Să fim sincere, câte dintre noi nu își doresc o nuanță care să arate impecabil fără vizite lunare la salon? Tehnica este, de fapt, o abordare cu întreținere redusă a tehnicii sale semnătură de șuvițe tip California (până la urmă, el este stabilit în Los Angeles).

„Părea realizată fără efort, crescută ușor și niciodată prea prelucrată.”

Diferența dintre balayage și noua metodă cu folii

Și aici intervine detaliul tehnic care schimbă regulile jocului. În timp ce coloriștii folosesc adesea tehnica de pictare manuală numită balayage pentru a obține un stil mai subtil de șuvițe, Ogletree spune că aceasta funcționează cel mai bine pe clientele care au deja părul natural deschis sau care caută o căldură vizibilă. În schimb, șuvițele franțuzești sunt obținute cu folii plasate specific.

„Încă se citește ca o întreținere redusă, dar oferă o deschidere mai curată, mai uniformă,” spune Ogletree.

„Oamenii nu vor să se întoarcă în mod constant pentru nuanțatoare sau să vâneze luminozitatea. Vor ceva care se simte intenționat din prima zi, iar pentru mine, foliile oferă constant acest lucru.”

Secretul din spatele unui păr scump și natural

Scopul general al acestui tratament de inspirație franțuzească este o sofisticare subtilă. Rezultatul final trebuie să te facă să te întrebi un singur lucru: și-a vopsit sau nu părul?

Vogue a publicat de curând un material care detaliază exact de ce această tendință captează atenția saloanelor de top din întreaga lume.

„Oamenii poftesc la ceva care se simte natural,” spune el. „Are o blândețe aproape copilărească, care avantajează pe toată lumea. Nu arată exagerat și nu necesită o întreținere constantă. O descriu adesea în felul acesta, nu refacem campania, doar edităm în post-producție.”

Iar dacă te întrebi cum se traduce asta în viața reală, Jeremy Cohen, coloristul celebrităților din New York (care lucrează la Treehouse Salon și are cliente precum Jennifer Lopez și Michelle Williams), confirmă că tehnica sa preferată împărtășește aceeași vibrație relaxată a șuvițelor franțuzești.

„Totul ține de plasarea șuviței,” explică el. „Ca acele șuvițe naturale pe care le obții de la soare când ești copil. Sunt subtile, dar de impact.”

Între noi fie vorba, această abordare prinde tot mai mult contur și în saloanele din România, unde o procedură de iluminare parțială cu folii plasate strategic poate porni de la 350-400 de lei, în funcție de lungimea părului și de oraș.

Cine poate purta această tendință vara aceasta

Cohen adaugă că este una dintre abordările sale preferate pentru a crea o dimensiune fără efort în părul șaten.

„Ar trebui să se simtă lucioasă, elevată și cu adevărat scumpă, ca cea mai bună versiune a culorii tale naturale.”

Dar partea cu adevărat frumoasă a acestui tip de culoare este că evoluează odată cu tine, în loc să te blocheze într-un program strict de vopsire a rădăcinilor. Aproape oricine dorește să adauge puțină lumină șuvițelor de vară este un candidat bun.

„De la brunetele care caută o deschidere subtilă, la blondele care își doresc blândețe, până la clientele care estompează părul cărunt, este vorba mai mult despre efect decât despre punctul de plecare,” explică Ogletree. „Iluminează fără a-ți schimba identitatea prea departe de culoarea ta naturală și funcționează pe toate tipurile de păr, deoarece plasarea este personalizată.”

Mic detaliu, mare diferență. Data viitoare când te așezi pe scaunul stilistului, cere-i să plaseze foliile doar în zonele unde soarele ți-ar deschide părul în mod natural, concentrându-se mai ales pe șuvițele care îți încadrează fața.