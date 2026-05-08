Dacă te-ai săturat să dai 55 de lire (echivalentul a peste 300 de lei la saloanele de la noi) pentru o ședință de laminare a sprâncenelor, soluțiile pentru acasă sunt noul must-have. De la geluri rapide de 10 lire până la kituri complete de 35 de lire, piața de beauty oferă acum opțiuni testate pentru un glow-up instant.

Investiția care se amortizează rapid

Jurnalista de lifestyle Maisie Bovingdon, care testează produse de peste 10 ani, a moștenit de la tatăl ei sprâncene groase, maro închis și rebele. Pentru a evita reziduul lipicios lăsat de gelurile clasice și programările de 90 de minute la salon (costuri confirmate și de platforma Treatwell), a testat cele mai populare variante DIY pentru 2026.

Așa cum povestește Independent într-un material amplu de analiză, kitul Mylee the brow wow, disponibil la 35 de lire pe Lookfantastic.com, a ieșit câștigător la categoria generală. Setul vegan și cruelty-free oferă cea mai puternică fixare, care rezistă 4 zile, iar întregul proces durează 20-25 de minute.

Recomandari Ce se intampla cu unghiile tale. Cele 5 kituri care iti aduc salonul acasa de la doar 12 lire

Numai că gelul de la pasul unu se usucă extrem de repede și poate fi puțin vâscos. Pachetul include 3 aplicatoare, 3 periuțe tip spoolie și un instrument Y-tool, deși Maisie ar fi preferat mai multe aplicatoare simple.

Dacă bugetul este o prioritate, Fleeky browlift lamination kit costă 24.90 lire (redus frecvent de la 25 de lire pe Amazon.co.uk) și acoperă 6 sesiuni.

Și exact aici e marele avantaj.

Recomandari Cele mai bune 6 ondulatoare pentru un look de plajă obținut acasă

Costul ajunge la aproximativ 4 lire pe ședință. Soluțiile sunt blânde, nu miros, iar rezultatul durează 3 zile. Timpul de acțiune este de 5-6 minute pe pas (maxim 8 minute), totul fiind gata în sub 20 de minute. Ai nevoie doar de folie alimentară din bucătărie, pentru că nu este inclusă în cutie.

Soluțiile de zi cu zi și alternativele blânde

Pentru o fixare zilnică rapidă, L’Oréal Paris infallible brow lamination brow gel (11.99 lire pe Boots.com, dar pe care îl găsești ușor și la noi în Sephora România sau în farmacii) rezolvă problema în fix 30 de secunde. Este un hibrid între gel și tratament de laminare care rezistă 1 zi. După mai multe utilizări, formula poate deveni puțin lipicioasă și se poate strânge pe firele de păr, dar rămâne o opțiune excelentă pentru machiajul de zi cu zi.

Iar la categoria de buget pentru o singură zi, MCoBeauty brow laminate sculpt & set costă doar 10 lire și se aplică în sub 1 minut. Nu lasă reziduuri, e foarte ușor pe sprâncene, iar tubul are o periuță spoolie integrată și un capăt dublu cu pieptăn și perie.

Recomandari Secretele pentru a atinge perfecțiunea sprâncenelor acasă

Dacă ai pielea sensibilă, NanoBrow lamination kit (34 lire) este cea mai bună opțiune cruelty-free. Deși brandul promite că rezultatul durează „până la șase săptămâni”, în realitate a rezistat mai puțin de o săptămână (doar 2 zile la testare). Între noi fie vorba, formula i-a decolorat ușor sprâncenele maro, dar le-a lăsat moi și pufoase, fix pentru acel aspect natural de „sprâncenele tale, dar mai bine”. Tot procesul îți va lua sub 30 de minute.

Riscuri reale și pașii corecți pentru siguranța ta

Ți s-a întâmplat vreodată să te alegi cu o iritație de toată frumusețea fix înainte de un eveniment important? Să fim sincere, laminarea presupune aplicarea unei soluții chimice care rupe legăturile firului de păr pentru a-l face maleabil.

Conform datelor Healthline (citate în documentarea inițială), principalele riscuri includ roșeață, mâncărime, iritație, umflături și mici bubițe pe piele. Nu este un tratament recomandat dacă ai rozacee, eczeme sau dermatită de contact fără să vorbești cu un medic dermatolog înainte.

Dar poți preveni dezastrele.

Înainte de a începe efectiv procedura, curăță fața temeinic pentru a îndepărta orice urmă de machiaj, dar evită demachiantele pe bază de ulei, pentru că pot afecta formulele de laminare. Usucă pielea foarte bine și piaptănă firele rebele pentru o aplicare cât mai uniformă. Fă întotdeauna un test de sensibilitate cu 24-48 de ore înainte de aplicare.

După tratament, evită apa și transpirația timp de cel puțin 24 de ore (ideal 48 de ore). Pentru a preveni ruperea și căderea firelor, aplică un ulei hrănitor la fiecare câteva zile, mai ales că majoritatea kiturilor nu includ o cantitate suficientă de produs hidratant în pachet.