Te-ai săturat să lași o mică avere la salon în fiecare lună pentru o manichiură cu gel? Nu ești singura. Costurile tot mai mari ale programărilor ne împing pe multe dintre noi să luăm lucrurile în propriile mâini, iar opțiunile de acasă au evoluat enorm.

Adevărul despre noile reguli și siguranța ta

V-ați gândit vreodată la ce punem de fapt pe unghii?

De la 1 septembrie 2025, Uniunea Europeană a interzis vânzarea și utilizarea de către profesioniști a ojelor semipermanente care conțin TPO (oxid de trimetilbenzoil difenilfosfină).

Recomandari Cum sa aduci valurile marii pe unghiile tale! Cel mai simplu model de vara

Motivul e simplu.

Această substanță, care ajută gelul să se usuce la UV și îi dă acel luciu perfect, a fost evaluată de autoritățile de reglementare CLP din UE și s-a constatat că este „cancerigenă, mutagenă sau toxică pentru reproducere (CMR)”. Numai că piața s-a adaptat rapid, iar formulele noi pe care le poți folosi acasă sunt complet sigure și fără TPO.

Și să fim serioase, când o programare la un salon din București sau Cluj ajunge lejer la prețuri exorbitante, o investiție inteligentă într-un kit sigur de acasă capătă brusc mult sens pentru bugetul tău lunar.

Recomandari VIDEO Asa poti aduce fascinanta iarna pe unghiile tale

Kiturile care fac toți banii

Într-o analiză publicată recent de Independent, au fost testate cele mai bune variante de pe piață pentru anul 2026. Pe primul loc absolut se află Mylee the massive kit, la prețul de 155 de lire sterline. Vine cu absolut tot ce ai nevoie, inclusiv opt nuanțe la alegere, lampă LED, instrumente și soluție pentru îndepărtarea cuticulelor. O manichiură completă durează doar vreo jumătate de oră și rezistă impecabil două săptămâni.

Dar poate vrei doar o lampă de nivel profesional.

Lampa LED fără fir de la Orly costă 105 lire sterline. E o investiție mai serioasă (mai ales că vine fără oje incluse), dar are un mod cu căldură redusă pentru unghii sensibile și usucă uniform în doar 20 de minute.

Recomandari Ce se intampla cand dai click pe accepta tot online. Adevarul despre datele tale

Opțiuni blânde pentru unghii cu probleme

Dacă ai unghii predispuse la alergii, kitul HEMA-free cu builder gel de la 14 Day Manicure costă 94 de lire sterline. Pachetul include un gel de construcție roz pal, primer și top coat, iar pe deasupra poți adăuga nuanța lor de galben unt pentru încă 11 lire sterline. Rezistă lejer două săptămâni.

Iar pentru unghiile fragile, Manucurist semi-permanent LED green flash (75 lire sterline) face minuni. Formula pe bază de plante nu conține monomeri de metacrilat și folosește tehnologia brevetată KeraHCE+ în stratul de bază vitaminizat pentru a hrăni unghia. Durează cam 3 minute să usuci top coat-ul, iar tot procesul îți ia vreo 25 de minute.

Vrei ceva de luat în vacanță? Lampa mini portabilă LED on-the-go de la Nails Inc costă doar 12 lire sterline. Încap doar unu sau două degete sub ea, dar e perfectă pentru retușuri, iar o manichiură completă cu ea îți ia cam 20 de minute și ține 10 zile.

Ce spun medicii și experții despre riscuri

Trebuie să ai grijă cum folosești aceste aparate acasă.

Dr. Yuliya Krasnaya avertizează destul de clar. „Lămpile UV emit radiații ultraviolete, iar expunerea prelungită poate prezenta riscuri pentru piele, cum ar fi posibilitatea de deteriorare a pielii și un risc crescut de cancer de piele. Pentru a fi precauți, recomand aplicarea unei creme de protecție solară cu spectru larg (UVA/UVB), limitarea timpului de expunere și uscarea unghiilor la aer pentru a vă proteja mâinile de razele UV.”

Medicul explică și sursa reacțiilor neplăcute. „Deși mai puțin frecvente, iritațiile pielii sau alergiile pot apărea din cauza substanțelor chimice din produsele pentru unghii cu gel sau a expunerii la lumina UV în timpul manichiurii. Sensibilitatea la componentele stratului de bază, ale gelului colorat sau ale stratului superior poate provoca roșeață sau mâncărime”.

Lowri Probert, tehnician de unghii, adaugă o regulă esențială. „Folosiți întotdeauna o marcă de renume și lampa corectă pentru produsul respectiv”. Ea subliniază că „păstrarea unei pregătiri blânde și pictarea unor straturi subțiri și uniforme este esențială – mai mult produs nu înseamnă rezultate mai bune.”

„Alergiile la gel sunt în creștere, adesea de la produsele care ating pielea, uscarea insuficientă sau pilirea excesivă. Dacă observați mâncărime, roșeață sau umflare, opriți-vă imediat și cereți sfatul,” mai explică Lowri.

Secretul unei manichiuri care rezistă

Baza face diferența.

Rebecca Crawforth știe exact de ce se strică unghiile repede. „Pregătirea este cu adevărat fundamentul oricărei manichiuri bune”. Dacă omiți pașii ăștia, lucrezi degeaba. „Fără ea, chiar și cele mai bune produse nu vor rezista așa cum ar trebui.”

Cum le menții impecabile zi de zi?

„Consecvența este cheia. Utilizarea zilnică a uleiului pentru cuticule face o diferență atât de mare – hidratează unghia și pielea din jur, menținând totul puternic și flexibil. Purtarea mănușilor atunci când curățați sau spălați protejează unghiile de substanțele chimice dure și de daunele provocate de apă. Și, cel mai important, evitați să vă folosiți unghiile ca instrumente – nu sunt pentru a deschide cutii sau pentru a răzui autocolante! Dacă purtați geluri, respectarea îngrijirii corespunzătoare ulterioare și îndepărtarea lor profesională vă va asigura că unghiile dumneavoastră naturale rămân sănătoase dedesubt, astfel încât manichiurile dumneavoastră să dureze frumos de fiecare dată.”

La un salon obișnuit, o manichiură te costă între 25 și 50 de lire sterline și durează cam 45 de minute. Acasă, la început îți va lua poate două ore până înveți cum stă treaba cu pregătirea cuticulelor, dar cu timpul îți aduci viteza la o oră. Stai confortabil în pijamalele tale preferate, pe canapea, și ai grijă de tine exact în ritmul tău.